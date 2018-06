Uchazečky o miss nebývají v dobré kondici, říká přítel České Miss Válkové

MIROSLAV CIPRA

PODNIKATEL VE FITNESS, PŘÍTEL JITKY VÁLKOVÉ

JAK JSEM ZAČAL SPOLUPRACOVAT S MISS

Oslovila mě Michaela Maláčová, s níž jsem se dobře znal, jestli bych nechtěl dělat poradce České Miss. Slovo dalo slovo a já začal jezdit na castingy jako porotce a lítat na soustředění s finalistkami do všech koutů světa.

V ČEM JE JITKA VÝJIMEČNÁ

Jitunka je to nejhodnější stvoření, které jsem kdy potkal. Vážně nepřeháním. Skromná, pracovitá a inteligentní. Rodiče ji dobře vychovali.

CO JSEM SI O NÍ NAPOPRVÉ MYSLEL

Bylo to na castingu České Miss. Přišla před porotu s dalšími deseti dívkami a já si jí hned všiml. Potom v dalším kole zazpívala a já už na ni nedokázal zapomenout.

JAKÝ MÁ VZTAH KE CVIČENÍ

No, ze začátku cvičila jen tak sama doma, ale do posilovny nechtěla. Ale potom, krátce před Miss Universe, začala tak tvrdě trénovat, běh, fitko a podobně, že jsem ji musel dokonce brzdit. To svědčí o její cílevědomosti.

PROČ JSEM SKONČIL S KULTURISTIKOU

Já dal do sportu sto deset procent a také od něj maximum dostal. Když jsem stál na pódiu v Káhiře, v roce 2002 na mistrovství světa ve finále v těžké váze a vedle mě byli samí několikanásobní šampioni, tak jsem najednou cítil, že už to stačí. Že přišel čas dělat něco jiného. Dnes moje firma zastupuje největšího výrobce sportovní výživy v Evropě, německou firmu All Stars.

CO ŘÍKÁM NA TO, ŽE MĚ NOVINÁŘI NAZÝVAJÍ ČESKÝM ARNOLDEM

No co by? Těší mě to. Vždyť Arnold Schwarzenegger a jeho neuvěřitelný životní příběh mě motivoval po celý život. Vždy mi dával sílu překonávat jakékoli překážky.

CO JITCE ZARUČENĚ UDĚLÁ RADOST

Když zajdeme do orientální restaurace ochutnávat cizokrajná jídla. Ale nejvíc asi nějaký nový hadřík.

V JAKÉ SPORTOVNÍ KONDICI UCHAZEČKY O TITUL MISS OBVYKLE JSOU

Po pravdě, nejsou na tom moc dobře. Kolikrát si říkám, jaká je škoda, že osmnácti- až dvacetileté dívky většinou vůbec nesportují a špatně se stravují. Potom jdou na casting a musí se svléknout do plavek. A já říkám: Hm?

JAK DOBŘE JI ZNÁM

Kdy si uvědomujeme, že je Jitka o dvacet let mladší?

Nikdy. Jíťa je dospělá a rozdíl nevnímám. Snažím se jí předávat zkušenosti tak, abych ji ušetřil co nejvíc chyb.

Jitka: Míra se chová mladě a já si odmalička rozuměla víc se staršími. Ani jsem neprošla pravou pubertou. Tak doufám, že mě nepotká třeba ve třiceti.

JITKA VÁLKOVÁ

ČESKÁ MISS 2010, PŘÍTELKYNĚ MIROSLAVA CIPRY

JAK JSEM SI ZVYKLA NA ŽIVOT V PRAZE

Rychle, od patnácti jsem o tom snila. Mám v Praze tetu, ta pro mě byla vzorem. Praha je nádherná, jen to řízení auta je tady obtížnější. Dělala jsem autoškolu na malém městě a je to opravdu rozdíl. Zatím používám navigaci.

NAKOLIK MI TITUL ČESKÁ MISS ZMĚNIL ŽIVOT

Razantně. Po přestěhování do Prahy jsem se musela osamostatnit, ale myslím, že jsem to zvládla. Překvapilo mě, že jsem najednou mohla vidět tolik známých osobností. Někdy mi to připadá až neskutečné.

JAKÉ BYLO MISS UNIVERSE V LAS VEGAS

Nádherné, ale těch zhruba dvacet dní bylo tak akorát. Byly tam samozřejmě dívky, které opravdu bojovaly, ale vcelku byly milé a kamarádské. Nevím, jestli to bylo upřímné, ale soutěž proběhla určitě v klidu. A že jsem byla v první patnáctce, to bylo k tomu navíc.

JAK JSME SE SEZNÁMILI

Po České Miss. Měl na mě číslo, a tak mi poslal první esemesku, ve které mě pozval na oběd. Nebyla jsem zadaná, takže jsem kývla. Udělala jsem dobře. Teď žijeme spolu, máme kočičku a jsme spokojení.

CO JSEM SI MYSLELA O KULTURISTECH

Tak upřímně: kulturisté se mi nikdy nelíbili. Ani jsem se o ten sport nezajímala. Díky Mirkovi jsem do něj nahlédla a řeknu vám, je to pěkná makačka. Nevěřila jsem, co všechno musí zvládnout. Nepijí, jedí jen speciální stravu. No, teď jsem ráda, že Míra už tenhle sport nedělá.

MŮJ VZTAH KE CVIČENÍ

Dříve jsem do fitness center nechodila, ale cvičila jsem doma. Dnes si občas zajdu zaplavat, zacvičit, do sauny a podobně. Když si ráno zacvičím, opravdu mi pak den připadá jednodušší, protože mám víc energie.

CO PLÁNUJU NOVÉHO

I když mám modeling ráda, pořád mám blíž ke zpívání. Od čtrnácti jsem měla rockovou kapelu, zpívala jsem s ní tři roky. Zkusila jsem to i v SuperStar, došla jsem do čtyřiceti vybraných soutěžících, tedy do dvaceti českých zpěváků. Teď spolupracuju s Karlem Vágnerem, nazpívala jsem duet s jeho synem Josefem. V budoucnu chci udělat svoji vlastní věc, i když je těžké prorazit. Ráda bych, aby to bylo něco rockovějšího.

JAK DOBŘE HO ZNÁM:

Jak si představuje ideální víkend?

Ráno v klidu cvičení, bazén, dobrá a bohatá snídaně. Pak vyrazit na nějaký hrad, zámek nebo někam na túru.