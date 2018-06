Účet za VyVolené: pokuta 22 milionů

ČTĚTE TAKÉ:

Kamery „šmírující“ mladé lidi zavřené ve vile nechaly v klidu jen málokoho. Rychle si získaly nadšené fanoušky i znechucené odpůrce. Není divu, že jsou VyVolení, ale i konkurenční Big Brother na Nově, hned několikrát spojeni s předponou „nej-“.

„Dětem jsem show zakázal“

Za ohrožování vývoje mládeže dostaly obě televize od Rady pro rozhlasové a televizní vysílání nejvyšší pokuty v historii: Prima zaplatí celkem 22 milionů, Nova o pět milionů méně.

Ale ředitel Primy Martin Dvořák si jako ten, kdo ohrožuje mladé, rozhodně nepřipadá. „Ty pokuty jsou jediné minus, které na VyVolených vidím. Budeme se proti nim bránit soudně,“ řekl MF DNES s tím, že je rád především za to, že Prima díky divácky úspěšné reality show zvýšila svůj podíl na trhu.

Televizní radě přišel rekordní počet stížností od diváků.

V průměru chodilo pět dopisů denně, pod kterými bylo často podepsáno i několik desítek diváků.

„Lidem se nejvíc nelíbilo, že se na reality show mohly dívat děti,“ shrnuje nejčastější důvod stížností místopředseda Rady Jiří Šenkýř.

„Svým vlastním dětem jsem reality show zakázal,“ řekl sám předseda rady Petr Pospíchal. Show podle průzkumů pravidelně sledovalo až 90 procent školáků.

Proč tolik „humbuku“ kvůli dvěma pořadům? Především proto, že do hlavního vysílacího času přinesly dosud nevídaný objem sprostých slov a otevřených dialogů o sexu. Režiséři přenosů často ani nestačili vulgární výrazy „vypípávat“ a tento fenomén bezpochyby posunul hranice, kam až může televizní vysílání zajít.

Hovorová čeština má nové slovo: fičák

Lidé za to televizi odměnili rekordní sledovaností: například díl, kdy se soutěžící zabydlovali v nové vile v Bratislavě, viděly zhruba dva miliony diváků.

Nebyly to však jen vulgarismy, které u lidí vyvolaly bouřlivý ohlas.Reality show obohatila český slovník nejméně o jedno nové slovo: fičák. Výraz soutěžícího Emila Zajace, horníka ze severní Moravy, mezi diváky zlidověl. A tak dnes můžeme o čemkoli rychlém, překvapivém nebo neobvyklém slyšet, že je to prostě „fičák“.

Na komerční úspěch reaguje Prima snahou co nejrychleji rozjet druhou řadu VyVolených. Už nyní pořádá casting a nová show má začít na počátku nového roku. Podle Dvořáka bude ještě „lepší“ než ta, která právě skončila.

„Bohužel pokuty nesplnily účel, který jsme od toho očekávali, tedy nápravu,“ přiznává prohru místopředseda televizní rady Šenkýř.

Do prvního kola castingu se přihlásilo pět tisíc lidí, což je o tři tisíce méně než do první řady. „Není to nic divného. Spousta lidí v první řadě vůbec nevěděla, do čeho jdou,“ vysvětluje mluvčí Primy Jana Malíková. Ceny pro vítěze mají být ještě o čtyři miliony vyšší než nyní.

Zatímco vítěze VyVolených už známe, Big Brother na Nově ještě neskončil. I tak je první řada reality show v Česku dosud největší výhrou televize Prima nad Novou. Kvůli trvale nižší sledovanosti musela Nova odsunout Big Brothera z hlavního vysílacího času.