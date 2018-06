Účesy letos inspiruje oheň

A co umělci s vlasy předvedli? Na půvabných štíhlých modelkách načesali extravagantní účesy, ve kterých by mezi lidi vyrazil jen velký odvážlivec. Používali přitom několik kombinací výrazných barev, vlasy tupírovali či gelovali do tvarů např. "punkového kohouta" či "větrné smršti".

Trendy pro běžné nošení jsou sice ovlivněny uměním kadeřníků, ale jsou o dost střídmější. I tak jsou výrazné barvy na vlasy letos základem tvorby účesu. Módní je i tento rok melírování více druhů barev a dokonce je "in" kombinace teplých a studených barev, která se doposud mezi odborníky odsuzovala.

Střihy musí působit vzdušně a lehce. Účes by měl být prostříhaný, nezáleží však na jeho délce. Nosí se krátké, polodlouhé i dlouhé vlasy.

Jaro podle Welly

Aktuální trendy pro nadcházející jaro představili v neděli 25. března v Ostravě kadeřníci v rámci Účesového turné firmy Wella. Program, který uváděl herec Jan Čenský (39), doplnila módní přehlídka s tanečním vystoupením. Mezi modelkami se objevila také první vicemiss ČR z roku 1997 Kristina Fridvalská (22).

Vyvrcholením účesové přehlídky bylo vytvoření účesu špičkovou kadeřnicí Karin Ercoláni přímo na přehlídkovém molu ve vystoupení, které bylo inspirováno divokou přírodou a zemskými živly, hlavně ohněm. Stejně divoké a nespoutané byly i závěrečné účesové kreace.



V současné účesové torbě převládá několik trendů, vlasy se nosí dlouhé i ve zkrácené délce. Na molu byly k vidění elegantní a ženské účesy z kudrlinek i měkkých vln. Modelky předvedly také rafinovanější vlasové kreace založené na hladkém geometrickém střihu i nespoutaně rozevláté. Z barev převládalo několik zářivých odstínů blond vlasů, do kurzu se dostávají také odstíny červené - od měděné, mahagonové a purpurové, až k tmavě fialové -, které se vyjímají hlavně ve spojení se zmíněným kratším geometrickým střihem vlasů.



Podle stylistů patří nyní k nejnovějším účesovým trendům úprava vlasů pomocí gelových přípravků, které zajistí, že účes drží žádaný tvar, aniž by příliš zatěžoval vlasy.