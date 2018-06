Účesy, které ovlivní rok 2000

Do Prahy se sjely samotné špičky kadeřnického nebe. Například střih a úpravu hodnotil účesový mistr světa, francouzský kadeřník Christophe Gaillet, a předsedkyní poroty se stala Britka, která češe hvězdy typu Raquel Welchové, Melanie Griffithové nebo krásky z Titaniku Kate Winsletové.

Z čistě profesionální záležitosti, určené jen zainteresovaným odborníkům, udělala firma L´Oreal a moderátor večera Jan Musil podívanou hodnou i laických očí . V 18 hodin, kdy všechna ta sláva začala, již bylo o výsledcích rozhodnuto. Soutěžilo se celé dopoledne a porotci měli co dělat, aby z dvaceti finálových účesů vybrali ten nejlepší. Během tří hodin měli kadeřníci v Školícím centru L´Oreal Professionnel v Praze vytvořit svůj soutěžní model. Před začátkem soutěže byla modelka kompletně odlíčena, s vlasy odrostlými minimálně 1,5 cm. Cílem bylo vytvořit účes pro denní nošení, který by ovlivnil trendy roku 2000, a to výhradně s výrobky firmy L´Oreal Professionnel. Hodnotil se sestřih, barva, úprava účesu i to, jak líčení a styl oděvu ladí s celkovou vizáží modelky. Nesměly se používat příčesky, barevné spreje ani řasenky.

Už při zahájení slavnostního večera tedy porota znala jméno vítěze. Neznali ho ale soutěžící, od kterých se navíc očekávalo, že se až do vynesení konečného verdiktu budou výborně bavit. Kromě vystoupení Ilony Csákové a magického dua Santana, kde pán v obleku položil dívku na hranu meče, byla pro diváky přichystaná velkolepá kadeřnická show. Nejdříve se předvedla šestadvacetiletá Češka, se svou utopickou show nazvanou Elementární schizofrenie. Uprostřed dunění bubínků a tance afrických tanečnic, mezi démonicky nalíčenými a učesanými přízraky s obnaženými ňadry, předvedla talentovaná Karin Ercolani všechny své kadeřnické dovednosti. Pak před diváky předstoupilo holandské kadeřnické duo Olaf a Bert, kteří přímo před jejich zraky ostříhali za pouhou půlhodinku čtyři modelky. Spolupráce byla pozoruhodná. Co jeden začal, dokončil druhý a nijak se v sestřihu kolegy neztratil. Rozčepýřil již ostříhané vlasy a nanovo z nich vytvořil úplně jiný účes. Olaf a Bert jsou v Holandsku jistě mistři svého oboruu, jenom za ostříhaní a vyfoukání v jejích salónu si páni účtují kolem 35 dolarů a to je o jejich práci takový zájem, že se v pořadníku čeká nejméně šest týdnů.

Velkolepý večer pořadatelé ukončili vyhlášením výsledků a předáním cen. Kromě absolutního vítěze se o svém úspěchu téměř po třech měsících dověděli i nejlepší z regionálních kol. Za region Ostrava zvítězil salon EVA, za region Brno si odnesl cenu M- Salon, v regionu Karlovy Vary získal prvenství salon XXL Teplice, který rovněž vyhrál speciální cenu francouzské kadeřnické firmy BaByliss za nejlepší úpravu. No a konečně za region Praha si cenu odnesl pražský salon Bonton. Ovšem největší radost měli absolutní vítězové z ostravského salonu EVA. Souhrou náhod nebo dovedností si letos velkou křišťálovou trofej, velkou sadu profesionálního kadeřnického náčiní a pro celý tým zájezd na světové finále v Berlíně odnesl vítěz loňské soutěže. "Čekali jsme jistou zaujatost, mysleli jsme, že porota bude chtít dát šanci někomu jinému. Ale oni hodnotili opravdu tak, jak se jim to líbilo. Nevěřili jsme, ale je to tak," ocenila verdikt kadeřnice vítězného týmu.

No a co se tedy bude nosit příští sezónu? "Není na místě mluvit o módě, ale o tendencích," řekl nejúspěšnější francouzský kadeřník a člen poroty Christophe Gaillete. "Je na kadeřníkovi, aby našel styl pro ženu, která vkročí do jeho salónu. Je to o střihu a barvách. Ženy mají rády účesy, které můžou přetvořit tak, aby se hodily jednou na večer a podruhé na den. U barev je v kurzu blond, odstíny do popelava, do zlata… Hlavně přirozeně, při koříncích tmavěji. Barva by neměla být jednolitá, na jedné hlavě by těch odstínů mělo být víc." Zvláštní je, že soutěžní modely světlou barvu často nepoužívaly. Obecně převládaly různé odstíny červené, snad jenom vítězný model experimentoval s černou s namodralým přelivem. Holandský kadeřník Olaf dodává: "Trendy se stávají přirozenějšími. Dříve jsme se snažili každému vlasu vnutit svoji představu, dnes respektujeme způsob jakým rostou z hlavy, účesy kopírují tvar obličeje. Učíme se ve velkoměstech jako je Amsterdam, New York… Je zajímavé sledovat, co nosí lidé na ulicích."

Slavnostní finále ukončila roztomilou češtinou ředitelka L´Oreal Professionnel v České republice Sandra Bilinque: "Každý kadeřník je jiný, jedinečný. Každá žena je jiná, jedinečná. Naším povolaním je vytvářet krásu, a to je jedinečné"

A jestli se pánům zdá, že se na ně tak trochu zapomíná, mají pravdu. Podle slibů povolaných, se už ale ve Velké Británii chystá soutěž v pánské účesové tvorbě. A to znamená, že zanedlouho po Spojeném království se něco podobného objeví i u nás.