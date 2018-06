Učeň z pořadu Ano, šéfe! chodí do školy a je spokojený, říká ředitel

Učeň Pavel se nechtěně stal hvězdou internetu, když se v pořadu Ano, šéfe! přiznal Zdeňku Pohlreichovi ke krádeži řetízku, kterou pak popřel (více čtěte zde). Málokdo z okolí mladého učně věří, že by skutečně kradl, považují ho za slušného a pracovitého chlapce.

Den po odvysílání pořadu přinesly bulvární deníky zprávu, že se chlapec kvůli výsměchu okolí zhroutil a utekl ze školy.

„Bylo to překroucené. Chlapci se daří dobře, chodí do školy a je spokojený,“ upřesnil Revue iDNES.cz ředitel Střední školy obchodu, řemesel a služeb v Ústí nad Labem Pavel Caitaml.

Víc se o pořadu bavit nechtěl. „Včera nás bombardovali novináři, všichni jsme se dohodli, že to odvysíláním pořadu pro nás skončilo. Pro nás to dobře dopadlo a víc se k tomu nebudu vyjadřovat,“ prohlásil ředitel.

Televize Prima zprávu o chlapcově zhroucení zaznamenala a vyjádřila politování nad celou situací. Nikoho z tvůrců prý ani v nejmenším nenapadlo, že by tříminutový úryvek z pořadu mohl vzbudit takovou reakci na sociálních sítích.

Mluvčí televize Marie Fianová popřela, že by fanouškovskou stránku „Kluk, který ukradl řetízek“ založila sama televize pro propagaci pořadu. Jen před odvysíláním pustila do světa ukázku právě s učněm Pavlem, což je běžný postup. Z každého pořadu se totiž dělá bonusové video a právě ukázka s řetízkem byla z celého dílu nejzajímavější. Rozhodně prý nebylo záměrem nikoho zesměšnit.

Epizoda s kuchařskými učni trhla rekord. Dívalo se 613 tisíc lidí starších 15 let a Ano,šéfe! bylo nejsledovanějším nezpravodajským pořadem toho večera na Primě.

„Cílem této epizody bylo ukázat, že správně motivovaní učni dokážou na první pohled nemožné,“ říká mluvčí Fianová. Vystřihovat část s řetízkem by podle ní bylo ochuzením pořadu o kus autenticity.

S tím ovšem nesouhlasí rodina učně Pavla. Poslali televizi Prima rozhořčenou reakci. „Pokud nikoho z tvůrců nenapadlo, že by mohla scéna použitá k propagaci dílu někomu ublížit (nejen Pavlovi, který mohl mít po vyučení jakous takous šanci žít normální život, ale také celému zbytku rodiny), tak asi nejsou úplně při smyslech. Chápu, že vaší prací je zavrtět psem, když by mohlo dojít k negativní publicitě, ale prosím, nedělejte to tímto způsobem,“ napsal za rodinu Petr Bureš.