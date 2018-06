Účastnice pořadu Mladší o pár let točila porno

Jak přiznala v rozhovoru pro iDNES.cz, před lety prý byla ve velmi tíživé finanční situaci a toto byl způsob, jak rychle přijít k potřebným penězům. "Bydlím na severu Čech a tady je velká nezaměstnanost. Nedělala jsem to proto, že by mě to bavilo," vysvětluje maminka půlročního syna Jakuba.

Martina Radová (vpravo) v pořadu Mladší o pár let

Postih ze strany Primy Radové nehrozí. Smlouvu s televizí sice všichni podepisují, ale o postihu za možnou pornominulost se v ní nepíše. "V případě žen, které se v pořadu Mladší o pár let objeví, nezkoumáme jejich minulost, proto považujeme tuto záležitost za soukromou aktivitu paní Martiny," řekla iDNES.cz mluvčí Primy Jana Kocová.

S natáčením filmů pro dospělé už Martina Radová podle svých slov skončila, přesto ji někteří pánové čas od času odhalí, a to především na komunitních serverech, které navštěvuje a zveřejňuje vlastní fotografii. "Mrzí mě to, často ti chlapi bývají vulgární, přitom kdyby se na ty filmy nedívali, těžko by mě poznali. Každý muž se rád dívá na porno," krčí rameny.

Televizní proměny a nechtěné publicity ale nelituje. Tým odborníků, v čele s plastickým chirurgem, vizážistou a kadeřníkem, prý odvedl skvělou práci. "Vzhledově se cítím tak o šest let mladší, ale jsem na mateřské a mám se co ohánět, takže někdy se psychicky cítím starší. A ne vždycky mám čas se malovat, ale operace víček se určitě povedla," uzavírá Martina Radová.