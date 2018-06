U2 či Rolling Stones stojí miliony

Ikonám populární hudby se vyrovnají slavní tenoři. Například první koncert Luciana Pavarottiho přišel na milion dolarů, vystoupení Plácida Dominga stálo prý 300 tisíc dolarů.

Letos byl největší zájem o kapelu U2. "Myslím, že u nás by měli úspěch. Nebylo však možné najít vhodné místo, kde by se dal koncert uskutečnit. Turné mají U2 koncipované tak, že ho chtějí hrát na klasických fotbalových stadionech, to znamená v uzavřených prostorách," říká Porkert. Proto prý nepřicházela v úvahu pražská aréna Kolbenova Park. Podle kuloárových informací pořadatelé z Bratislavy nabídli až dva miliony dolarů, avšak i to U2 odmítli.

Management U2 prý dává přednost západoevropskému trhu, na němž prodávají nejvíc desek a který tolik netrpí výrobou nelegálních kopií. Polskou nabídku však management U2 vyslyšel... „Pokud by U2 byli na turné tři roky, možná by si udělali čas na Prahu,“ míní lidé z branže.

V devadesátých letech, kdy se koncertní průmysl v Česku rozvíjel, byly superhvězdy levnější. „Hranicí byl milion dolarů,“ vzpomíná Porkert. V této relaci se pohybovali Pink Floyd, Rolling Stones, Michael Jackson či U2. O deset let později stouply finanční požadavky o padesát procent. Pokud hrál Sting před 10 lety za 180 tisíc dolarů, jeho nynější cena je okolo 300 tisíc dolarů. Za kapely typu Iron Maiden či Nicka Cavea se platilo 50 či 60 tisíc dolarů, dnes je to minimálně jednou tolik.

"Ale takový koncert amerických Kiss stál Čechy víc než třeba Rakušany. Skupina si byla dobře vědoma toho, že základna jejich fanoušků je zde velice silná," říká Porkert. Nyní by si Kiss mohli říci o 150 tisíc dolarů.

Relativně nejvýhodnější bylo koncertní podnikání v éře totality. Umělci respektovali, že žijeme za želenou oponou, nechtěli moc peněz a cestu do Česka brali jako návštěvu chudé země. Například koncert Johnnyho Cashe v roce 1978 přišel pořadatele na 7 tisíc dolarů. Při zpěvákových pozdějších návštěvách se tato částka až zdesetinásobila. Také Tina Turnerová „stála“ asi 10 tisíc dolarů v roce 1981, její pozdější vystoupení přišlo podle odhadů na stotisícovou částku.

Nejaktuálnější srovnání nabízí koncert Eltona Johna, jenž počátkem osmdesátých let vystoupil v Česku za 20 tisíc dolarů. Aktuální částku za jeho pražské vystoupení (21. června) pořadatelé neprozradí. Odhad lidí z branže činí 800 tisíc až 1 milion dolarů.

Pořadatelé o cenách neradi mluví. "Každému velkému koncertu předchází složité jednání," dodává Porkert. "Všechno záleží na kontaktech. A také na tom, jestli umělci jsou v Evropě na turné či jestli mají zájem v Česku hrát. Pak se může částka snížit," říká Štěpán Suchochleb, který zajišťuje kapely pro různé pořadatele. Jedno je jisté, zahraniční umělci berou Česko jako běžnou zemi. "Jsme pro ně normální zastávka jako Vídeň, Norimberk, Lipsko nebo Berlín," dodává Porkert.