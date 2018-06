U Zapletala soutěží dívka z České Miss

FOTOGRAFIE KATEŘINY ZDE

Oficiální pravidla nic takového sice nezakazují, ale jen do chvíle, kdy se dívka dostane do finále. Ale kdo zaručí, že dívky díky vztahům mezi Milošem Zapletalem a Michaelou Maláčovou mohou nějaký ten bod při cestě za titulem Miss v jedné, možná i obou soutěžích ztratit?

Letos to riskla jednadvacetiletá Kateřina Kuřátková z Pardubic. Nejenže postoupila jako náhradnice do finále České Miss Michaely Maláčové, ale po zisku titulu první vicemiss Moravia se dostala přímo do finále Miss ČR Miloše Zapletala. A co na to zástupci obou soutěží?

Z vyjádření Jitky Bělušové z agentury zastupující Českou Miss vyplývá, že se finalistky u konkurence dál účastnit můžou. "V případě, že přihlášená dívka nepostoupí do finále soutěže Česká Miss, nezavazuje ji nic k tomu, aby musela být pouze u naší agentury."

Miloš Zapletal iDNES pouze stručně odpověděl, že ho to nezajímá. "Jednak nevím, že K. Kuřátková byla v konkurzu České Miss, a pak je mi to zcela jedno." Nakonec vyjádření ale připojil: "Jediné pravidlo z našeho statutu, které jakkoli omezuje migraci dívek, je zákaz pro naše finalistky účastnit se bez našeho souhlasu jiných soutěží Miss po účasti v našem finále."

Jak to s Kateřinou dopadne?

Kudrnátá tmavovláska v současnosti studuje ekonomii na Pražské zemědělské univerzitě. Nejvíc ale upoutá její sbírka korunek. Miss ČR ani Česká miss rozhodně nejsou její první soutěží krásy. Je vítězkou Miss Poupě a Miss Sympatie Poupě, Miss Vysočiny a Miss Sympatie Vysočiny, Miss Pardubického kraje, Miss Tišnovsko, Miss Léto a Miss Girl. V Miss Jihlava skončila druhá, ale zároveň se stala Miss Sympatie, a třetí místo obsadila v soutěži Slečna roku a naposledy v Miss královéhradeckého kraje. Její míry jsou 85 - 62 - 90. Měří 175 centimetrů a váží 58 kilogramů.

Jak to tedy s Kateřinou dopadne? V obou soutěžích postoupila víceméně až do finále, takže by měla být vázána Českou Miss. Tím má zavřené dveře do Miss ČR, ale ve skutečnosti je tomu naopak - soutěží v Miss ČR. Není už na čase, aby organizátoři obou soutěží konečně zakopali válečnou sekeru a vše si vyjasnili? Usnadnili by život nejen sobě, ale i soutěžícím dívkám.