U toho všeho byl...

Seznam kapel, v nichž působil Roman Holý, je dlouhý a přinejmenším v posledních letech velmi reprezentativní. Svou kariéru odstartoval již v roce 1977. V té době stržen kulminující punkovou vlnou zakládá výmluvně nazvaný soubor Ďáblovi soustružníci. V roce 1983 proniká do povědomí publika jako lídr jedné z vůbec nejpozoruhodnějších kapel českého popu Bossanova. Kromě Holého věrného souputníka Luďka Hrzala, bubeníka Janka Jarose (pozdějšího emigranta a po návratu do vlasti šéfa české pobočky BMG) či teenagerské hvězdy Michala Penka se v ní poprvé výrazně profilují rovněž osobnosti Roberta Kodyma a P.B.Ch, dnes členů populární skupiny Lucie a zakladatelů neméně úspěšného projektu Wanastowi vjecy. V průběhu svého pětiletého působení si muzikanti Bossanovy, zčásti inspirováni britskou módní klubovou scénou první poloviny 80. let, získávají přídomek pražští Duran Duran. Souběžně s činností v kapele se Holý v roce 1986 stává členem další pražské formace Dr. Max ovlivněné pro změnu novou vlnou. Se skupinou natáčí její stěžejní album Vaše tělo uletělo. V roce 1989 zakládá s trojicí Viktořík, Klempíř, Chýška funkový soubor J.A.R. Zpočátku kvartet provozuje spíše jen jakýsi drsný hudební vtip. Postupně však formace nachází rovnováhu mezi černým humorem a vyzrálým hudebním projevem, s nímž se skupina nakonec zařadí mezi nejúspěšnější domácí kapely. Její šéf se současně na přelomu 80. a 90. let stává načas důležitou součástí projektů Panta Rhei a Yandim Band mísící v sobě vytříbený ženský vokál Jany Koubkové respektive indické zpěvačky Jayi s prvky jazzu, funky, popu a soulové hudby. V roce 1998 uvádí Holý v roli multiinstrumentalisty a producenta na hudební scénu seskupení Sexy Dancers. V něm prolíná funkové zaujetí rockera Dana Bárty s pop-feelingem "federální" pop-star Dary Rollins. Výsledkem je nejvyšší ocenění české hudební akademie v kategoriích nejlepší taneční nahrávka a objev roku 1998 a sám Bárta přidává do své sbírky dalšího zpěváka roku. V roce 2000 Holý rozjíždí projekt Monkey Business. Zlákán poslechem demosnímků se nahrávání stejnojmenného alba účastní i zámořská hudební legenda Fred Wesley. Výsledkem je absolutní vítězství Monkey Business v kategorii objev roku a skupina roku při letošním vyhlašování cen hudební akademie.