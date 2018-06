U sváteční večeře mi Venda vážně scházel, říká Lucie Bílá

"Ti nejdůležitější lidé u štědrovečerního stolu nechyběli: brácha, máma s tátou, Filip... To, že u něj tento rok neseděla žádná láska v podobě mužského, je škoda. Nedá se nic dělat, já beru život takový, jaký je. A abych předešla jakýmkoli spekulacím, bez mučení přiznávám, že mi u té sváteční večeře Venda vážně scházel," řekla Lucie Bílá v rozhovoru pro Story.



Lucie Bílá a Václav Noid Bárta

Zlatá slavice znovu zopakovala, že ji s bývalým partnerem pojí velké přátelství, které rozhodně nehodlá zpřetrhat. "Mám za sebou nádherných pět let se skvělým člověkem, úžasným chlapem, tak proč se nerozejít noblesně? Neříkám, že to ani jednoho z nás nebolí, ale jsme snad rozumní dospělí lidé a víme, co děláme. Máme spolu tolik společných plánů a takové přátelství, že se i teď můžeme držet za ruku a přát si vzájemné štěstí," dodala.



Lucie Bílá se synem Filipem

S city teď bude Lucie Bílá "operovat" opatrně. Ví, že nová láska přijde v okamžiku, kdy to člověk vůbec nečeká. "Tak se mi to stalo jen u dvou zásadních mužů v mém dosavadním životě - u Petra (Petr Kratochvíl - pozn. red.) a u Vaška. Momentálně ale nikdo takový v mé blízkosti není," uvedla Bílá.