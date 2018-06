U stromečku byla kolem Gatese tlačenice

Poté se Billy vyfotografoval s přítomnými u stromečku na zimní zahradě pana velvyslance.



Nejbohatší muž světa, zakladatel firmy Microsoft, přijel do Prahy už v úterý. Ostře sledovaný miliardář se ubytoval se v hotelu Intercontinental. Jeho letošní návštěvu v Čechách provází - na rozdíl od prvního pobytu v roce 1994 - velmi přísná bezpečnostní opatření. On sám se ale podle svědků jeho prvního pobytu vůbec nezměnil.



"Má stále stejný chlapecký úsměv a dokonce ani neztloustl. Jen na ruce mu přibyl prstýnek," trochu smutně říká jedna z pracovnic pražské pobočky Gatesova koncernu. Gates se totiž před časem oženil s její americkou "firemní kolegyní" a má dvě děti.



Podnikatel si zachoval i svérázný vkus - po Praze chodil v botách s třásněmi, které v souvislosti s jeho oblekem působily poněkud nezvykle.



Po snídani Bill Gates promluvil ve Veletržním paláci, kde pronesl řeč na konferenci developerů - v sále jej poslouchalo na 1700 lidí. Pak navštívil základní školu v pražské Lupáčově ulici. Té se dostalo této cti díky tomu, že dvě zdejší dívky - jedenáctiletá Kristýna Šaumanová a třináctiletá Jana Bártová - napsaly nejlepší eseje na téma Co mi internet dal a vzal.



Děvčata Gatesovi předvedla své webové stránky, Gates jim na oplátku řekl, jak začínal s počítači on. "Tehdy jsme ve škole měli obrovský starý počítač od General Electric GE 500. Dostali jsme se k němu ale jen na pár minut denně, protože jeho používání bylo tak drahé, že se jej báli používat i sami učitelé," vzpomínal zakladatel firmy Microsoft.



Mezi dětmi Bill roztál, ochotně odpovídal i na otázky typu "jakou hudbu nejraději poslouchá" a byl příjemně potěšen úrovní angličtiny místních studentů.









