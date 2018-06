U pramenů Dobré vody se nečepují patoky

Dobré vody se holt vozí autem. V okolí je plno rybníků, cykloturistických tras, ale také komárů, kteří se do vás nekompromisně pouštějí, jakmile zastavíte poblíž vody nebo nějaké bažinky. I letos mají sezonu. Poté, co lokál u šraněk zdá se osiřel, dominuje v Petříkově hospoda NA RAFANDĚ. Z hlavní silnice se k ní odbočuje na rozcestí u kapličky (naproti v zahrádce stojí hranatý betonový pylon, evidentně pozůstatek pomníčku typu Světu mír!). Rafanda sídlí v rodinném domku, dovnitř se vchází dokořán rozevřenou brankou přes zahrádku. V enku obvykle stávají bicykly a hosté se rozvalují v bílém plastikovém zahradním »nábytku«. Je cítit vůni pokosené trávy a zahrad vůbec. Ale i na konci zimy je tu pěkně. Venku naznačená domácká pohoda pokračuje i v malinkém lokále za červeným závěsem. Zdi jsou ověšeny fotografiemi z pivovarské historie, k dispozici je i denní tisk, což ve venkovské hospodě rozhodně není samozřejmost. Vnitřek vypadá trochu »fórově«, zato toalety jsou bytelně vykachlíkované. Místní probírají, jak je venku hezky (»Až moc,« říká kdosi), co na zahrádce,co v garáži, co v lese a co houby. Nikdo nikam nespěchá, do Budějovic je to kus cesty a do Prahy ještě dál. V evnitř je trochu dusno a vydýcháno, ale to v tom horku není divu. O zdejším pivu se dá říct jenom to dobré. T radičně bývá hodně vychlazené - ale ne přechlazené - a třeboňská dvanáctka potvrzuje své kvality a ukazuje se v nejlepší formě. Na nějaké velké debužírování tu nejsou zařízeni (proč taky, na večeři si může většina hostí zaskočit domů), nabídka se obvykle sestává z klobásy,tlačenky a salámu s cibulí. Jasná trefa je ta klobása, a to hlavně díky úpravě: vespod plátek sýra, sama uzenina posypaná nastrouhaným sýrem a cibulkou, dále kousky čerstvé zeleniny, dva druhy horčice a do toho se mísí hnědá klobásová šťávička. Takový talíř jistě potěší nejenom vyhládlého cyklistu. (Vegetariáni by na Rafandě ovšem asi splakali nad vejdělkem). Zajímavá je i láce - za takovou klobásu zaplatíte méně než třicet korun. A když žíznivec řídí nebo abstinuje,ať si objedná minerálku - mají ji tu ve velkém, třičtvrtělitrovém balení.Petříkov (u Nových Hradů).Otevřeno pondělí - čtvrtek 17 - 22 hod., pátek 17 - 24 hod., sobota 14 - 24 hod., neděle 14 - 22 hod.Pět stolů asi o třiceti místech k sezení uvnitř, další stolky rozesety po zahradě.Žádná hvězdička je v hodnocení nejméně, pět nejvíc. Útratu v testovaných podnicích si platí autoři sami, o hodnocení personál ani majitelé nevědí.