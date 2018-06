U Pilarové v kuchyni vládne manžel

"Mám báječného manžela, který skvěle vaří," libuje si zpěvačka, jejíž choť se zcela ujal péče o stravování.

"Je pro tuto činnost vybaven z domova. Jeho maminka byla skvělá kuchařka a měli hospodu," líčí Pilarová. "Všechno se v ní naučil. Nyní mi tedy vyvařuje. Já chodím do kuchyně a jen nakukuji pod pokličky. Vařím už jen výjimečně. Ovšem do postele mi muž snídani nenosí, protože my vůbec nesnídáme. Máme zcela jiný stravovací režim. Kolem jedenácté hodiny podává můj muž ´snídanioběd´. A pak si něco dáme těsně před pátou. Večer už vůbec nejíme, a proto nejsme tlustí. Není to žádná dieta, ale nový životní styl," svěřila se Eva Pilarová.

Zpěvačka má ráda sladké. Zvláště zmrzlinu. A tu si právě nyní na jaře užívá. "Miluji vanilkovou. Často si ji dávám, ale pak si zase někdy stoupnu na váhu. A když mi ukáže více než padesát pět kilo, má zmrzlina načas smůlu. To pak jím suchary, které zapíjím vodou. Za pár dní přebytečný kilogram shodím a zase si užívám dobré jídlo a zmrzlinu," pokračovala popová legenda.

Protože je Eva štíhlá, nosí módní mladistvé oblečení. Třeba džíny a bundu s korálky a cvočky. "Chodím do butiku, kde prodávají módu pro mladé. Když mi nabídnou něco serióznějšího, říkám, že to nechci, že to je na starou bábu. A oni už vědí, co chci. Když dostanou něco zajímavého, sami mi volají, abych se přišla podívat," usmála se zpěvačka.