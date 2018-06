U Lva zamotá atmosféra výčepu hlavu mnohému pivaři

Podnik nenabízí nic okázalého, žádná zbytečná cinkrlátka. Je to prostě veliká hospoda s výčepem, jídelnou, obsáhlým jídelníčkem a pozoruhodně vyváženou obsluhou pivního hospodářství. Hospoda se navíc může pochlubit další vzácností: majitelé jako by našli způsob, jak elegantně skloubit příjemně ošuntělá zákoutí s novými, modernějšími věcmi.

Zatímco trochu temné prostředí lokálu s výčepem nabízí téměř spikleneckou atmosféru, veliká jídelna působí skoro luxusním dojmem. Všechno je propojeno třemi způsoby: venkovní chodbou, průchodem mezi oběma místnostmi a dvojími dveřmi z toalety. Poslední spojení je trochu záludné. Především hosté, kteří ve výčepu zvednou sklenku víckrát, než je zdrávo, se mohou cítit zaskočeni, když se místo ve známém lokále vymotají mezi bílými stoly jídelny.

Lvovský výčep je velmi útulný. Vysoké dřevěné obložení medové barvy úspěšně opticky snižuje vysoký strop. Sami výčepní postávají ve výklenku, jemuž ještě nedávno vévodila tradiční nerezová pípa. Tu sice nahradilo moderní výčepní zařízení s logem Radegastu, ale zato v původním pultu vyrostl ještě další pramen - menší, elegantnější pípa, ze které prýští plzeňský Prazdroj.

Radegast tady připravují velmi slušně, s plzeňskou dvanáctkou už je to slabší. Především dopoledne je určitě lepší si dát moravskou značku. Prazdroj se u Lva pije hlavně večer; před obědem může host dostat pivo, které si v trubkách pobylo celou noc.

I když v čase obědů ve výčepu mnoho hostů nesedá, je tady stále živo. Stovky jídel, které u Lva denně uvaří, totiž musí číšníci pronést právě výčepem. Každý číšník se musí prosmýknout kolem výčepního pultu a proplout do jídelny. Tu a tam některý z talířů přistane i na některém ze stolů přímo ve výčepu. Hladový host, který na své jídlo rád počká u piva a především cigarety, nemusí tedy nutně usednout v jídelně.

Jídelna je veliká světlá místnost s ohromnými, klenutými okny. V době, kdy se podávají jídla, se tady nekouří.

Obsluha je u Lva většinou bezpečně rychlá. I přesto, že číšníci to mají z kuchyně na konec jídelny dost daleko, hosté obvykle dlouho nečekají. A to ani na pokrmy označované jako speciality nebo jídla na objednávku.

Samostatnou kapitolou jsou hotová jídla. Obsáhlý jidelníček jich nabízí desítky. Vedle tradičních jídel tady nechybí například velmi slušná sekaná. Mezi specialitami určitě stojí za hřích Valašský flamendr, zajímavě vypadá i Plněná bramborová kapsa, což je zelí s klobásou zapečené v bramborovém těstě.

Jestli něco restauraci U lva povyšuje nad obvyklý standard, tak je to široký výběr a hlavně kvalita polévek. Na jídelníčku jich nikdy nebývá méně než pět, navíc za většinu z nich host nezaplatí ani deset korun.

Především ve všední dny je u Lva problém najít v čase oběda volné místo. Pro člověka, který si chce posedět v hospodě, je tedy dobré vědět, že je potřeba přijít nejpozději v jedenáct nebo až po jedné. Pokud je takových lidí celá partička, platí to dvojnásob.

Velikou chybou podniku je, že má zavřeno v neděli. Pro rodinku s dětmi by to bylo ideální místo pro nedělní oběd. Díky zdejším mírným cenám by to ani pro peneženku nebyl tak dramatický zážitek.

RESTAURACE U LVA, Vsetín, Dolní náměstí. Otevřeno pondělí-pátek 9-22 hod., sobota 10-22 hod. Asi pětatřicet míst ve výčepu, bezmála sedmdesát v jídelně.

Žádná hvězdička je v hodnocení nejméně, pět je nejvíc. Útratu v testovaných podnicích si autoři hradí sami.

Radegast 12° 13,90 Kč ****

Prazdroj 12° 16,90 Kč **

Kvalita obsluhy ***

Celkový dojem ****