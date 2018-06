U Krampolů bydlí dvě Britky

"Loni nám zemřela na zápal plic naše oblíbená kočka, která s námi bydlela ještě na Okoři. Bylo nám po ní smutno, a tak už od prosince s námi bydlí dvě britské kočky. Jde o neskutečně krásná zvířata. Kočička Anabellka je šedivá s melírem a kocourek Jean - Paul má krémovou barvu. Má nádherné oči a vypadá jako miminko. Zpočátku se trochu báli našeho psa, ale dnes už spolu všichni tři společně spávají," řekla Hana Krampolová.

Před časem se manželé Krampolovi vrátili ze svého domu v Okoři zpět do hlavního města. Hana Krampolová si změnu nemůže vynachválit a radosti velkoměsta si vychutnává naplno.

"Bydlíme v Pařížské ulici a musím říct, že je to nádherná ulice. Život v centru Prahy je ideální a po samotě na Okoři je to úžasná změna. Občas chodím nakupovat po zdejších obchodech a navíc tady bydlí hodně našich známých. Přímo v našem domě bydlí Josef Laufer, za rohem bydlí Marek Eben a Petr Hapka. Ten je naším sousedem i na Okoři a občas společně jdeme na kávu. Na Okoř jsme ale v žádném případě nezanevřeli. Dům jsme tam neprodali, protože by nám bylo smutno po zdejší přírodě. Tak jsme si ho nechali jako letní byt. Občas tam sice vyrazíme i v zimě, ale v mrazech je nám lépe v Praze," usmála se Hana Krampolová.