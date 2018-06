U izraelských břehů byly nalezeny dvě fénické lodě

Náklad lodí svědčí o tom, že obě vypluly asi 750 let před naším letopočtem z dnešního libanonského přístavu Súr. Na palubách byly stovky keramických amfor s vínem. I když jsou nádoby neporušené, obsah prosákl do mořské vody a nyní je v nich písek.Plavidla tehdy směřující buď do Kartága nebo Egypta leží v hloubce 457 metrů na dně moře asi 30 kilometrů od izraelského pobřeží zhruba tři kilometry od sebe. Jedno plavidlo je 18 a druhé 15 metrů dlouhé. Obě jsou díky studeným proudům v hloubi moře a nepřítomnosti sedimentů ve velmi dobrém stavu.Kromě amfor se našly i kamenné kotvy, nádobí, karafa na víno a vonné substance používané při modlitbách k bohům vod.Lodě byly zřejmě částí větší nákladní flotily a ztroskotaly za prudké bouře. Na každé byla šestičlenná posádka. Féničané byli zdatnými obchodníky a žili zhruba do období 300 let před naším letopočtem asi dva tisíce let na pobřeží Středozemního moře.Středomořský výzkum, který vedl k tomuto objevu, financovala společnost National Geographic, americký Úřad podmořského výzkumu a jeden izraelský archeologický ústav.