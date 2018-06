U Doudů i Šedovous se poměje...

Nevšední podnik tvoří jedna nevelká místnost, do které se vchází přímo z ulice

Jen jedna nevelká místnost, do které se vchází přímo z ulice, tvoří celý podnik. Hned u vchodu po vaší levici je v obložení celé boční stěny tmavým dřevem umístěn výčep, s několika stoličkami zároveň suplující i bar. Spíše symbolicky je výčep od celé místnosti oddělen mohutnými věšáky a jakousi pseudozídkou, která slouží k odkládání novin, ingrediencí koření, nádobí... Po obou stranách stěn restaurace vybízí k posezení kulaté stolky, každý se čtveřicí thonetových židlí. Vše v černém provedení koresponduje s červenými »krušovickými« ubrusy na stolech. Nechybějí lahvičky dresingů, čisté popelníky. Na stěnách shledáváme dobové fotografie tváří jedinců i skupin, nově nazvětšované ze starých negativů. Doplňkem jim jsou původní prvorepublikové reklamy pojišťoven. Dominantní a celý interiér umocňující je dřevěná masivní police,táhnoucí se po celé délce stěn včetně výčepu. V téměř Schwittersovské koláži nahodilých předmětů časů minulých vás zaujmou rozličné rozhlasové přijímače,stolní hodiny, tenisové rakety, samovar... u zadního stolu z výklenku dokonce trčí vyhřezlá gramofonová skříň. Ve spodní části dlouhé police je instalováno tlumené rozptýlené osvětlení. Vše »prorostlé« plastovou květenou břečťanů. Je stále co pozorovat, nad čím rozjímat. Snad proto zde netřeba televize, jen Radio Country ševelí své hity...Přes den poloprázdná restaurace se v době obědů a večeří zcela zaplňuje. Jídelní lístek nabízí dostatečnou alternativu pokrmů pro každého a kuchař svým umem směřuje k blahořečení. A ještě jedna přednost - jídelní lístek téměř v celém sortimentu má platnost i hodinu před zavíračkou! Z pěti předkrmů lze upřednostnit uzený jazyk s křenem (50 Kč) či si jen prolít hrdlo krabím koktejlem (60 Kč). Z polévek neváhejte u česnečky (20), z teplých předkrmů okuste smažené kalamáry (60 Kč). Čtyři jsou »speciality kuchyně« (cca 120 Kč), čtvero je i »číny«. Testem se může stát »štěstíčko« za 89 Kč. Čtvero je i těstovin (80 Kč). Staročeská kuchyně inzeruje koleno (49 Kč) a kachnu (99 Kč). Na lístku jsou dále jídla vegetariánská, jídla rybí. Sedm pokrmů hovězích, sedm vepřových (cca 90 Kč). Vepřový steak »Douda« je často frekventovaný nejen našinci. Čepuje se převážně krušovická dvanáctka, značná pozornost je věnována Velvetu. Vskutku lahodný mok. Zpoza matného skla dveří kuchyně se co chvíli ozývá zlobné zasyčení omastku a záře, nasvědčující mohutnému ohni. Kupodivu po celý večer zůstává servírka na place sama. I když se snaží seč může, stává se, že některá vaše přání nejsou dostatečně vyslyšena, zůstávají opomenuta. O pivo se musíte hlásit, použité talíře posunout do strany. Zajímavou se v tu dobu stává postava hovorného šedovlasého (decentního) padesátníka, který si zřejmě spletl podnik. Dožaduje se kávy připravené výhradně v džezvě, vlažného ginu, tří rakviček se šlehačkou a lehce temperovaného toniku. Když alespoň trochu opadne shon večeří, jsou i tato přání Šedovouse kreativně vyplněna! Přísun piva se zrychluje,ze stolů mizí talíře i sklenky, servírka chytá druhý dech... Tehdy, ve chvílích volna, vychází ze své kuchyně jako z jeskyně Altamiry do výčepu i mladý kuchař, opásán toliko bílým froté ručníkem a neurčitou kacabajkou. Labužnicky pokuřuje,usrkává destilátu a šmíruje po hostech, zdali jim chutnalo. Po desáté večerní klientela restaurant pozvolna opouští, ovšem naopak nyní se zaplňuje bar výčepu. Vyvenčení pejskaři vychutnávají pivo, jedno, dvě, tři... zatím co jejich miláčci se rozpleskle chladí o dlažbu podlahy,s čenichy směrem ke kuchyni. Mlčky v zamyšlení postávají i ti, co bez ostřejších šláftruňků na perutích spánku neodletí. I vy si dáte nasládlý burbon a skrze sklenku v ruce »osmihranně« hledíte přes již zklidněnou ulici na vzývavá neonová písmena Eroticcentra. Okny povlávají rudé závěsy jak prapory vítězné armády a vaše gurmánství může mít o dimenzi navíc. Raději platíte a noříte se do hlubin libeňské noci, rozechvělé jako prérie. Záhy se zlekáte, když uslyšíte volání a pleskot střevíců o dlažbu. »Váš zapomenutý deštník, pane!« udýchaně se usmívá ona servírka. »Škoda,« mumláte si, »mohl jsem se tam zítra pro něj vrátit...«Útratu v testovaných podnicích si autoři platí sami, personál o hodnocení neví.