U dámského spodního prádla vítězí zelená barva

Ukrajinští návrháři představili své modely tento týden na přehlídkách v Kyjevě.

A protože pouhá zelená by byla pro zákaznice málo, přišli výrobci s materiály, jejichž desény lze na první pohled pojmenovat jediným slovem - maskáče. Teprve při pečlivějším pohledu přijdete na to, že květinové vzory pouze připomínají klasický vojenský desén. Ženy tak vyjadřují touhu po nezávislosti, je to novodobé rebelství, zní vysvětlení módních teoretiků.Na rozdíl od hrubých uniforem pro tvrdé vojáky představuje ovšem kolekce prádla Military Rose poněkud jiné mimikry. Jde tak daleko, že pro ty, kteří se přece jen nedokáží plně vyrovnat s khaki, nabízí černobílé provedení. Konečný dojem je velmi podobný, specifický potisk v obou barevných verzích ještě víc podtrhuje ženskou osobnost a vůli po nezávislosti. Tak to alespoň tvrdí návrháři. Vysoký podíl elastanového vlákna Lycra - 18 procent - zaručuje dokonalé zdůraznění přílušných forem. Lze jim odolat?