U britské SuperStar řádili zloději

Jeho fanoušci jsou v šoku, protože už svého miláčka zřejmě nikdy neuvidí na záběrech z dob jeho začátků.

Nezvaní návštěvníci s dlouhými prsty zpěvákovi v minulém týdnu ukradli z domu v jiholondýnském Brixtonu kromě všech videokazet také DVD a herní konzoli v celkové hodnotě 170 tisíc korun.

Mezi lupem byla také videokazeta s Youngovým představením muzikálu Oklahoma!, ve kterém zazářil v roce 2001 při svých studiích na Exeter University. Will si zahrál hlavní roli kovboje a zpíval také známé hity, například Oh What A Beautiful Morning. Videokazeta navíc zpěvákovi ani nepatřila. Měl ji půjčenou od svého přítele z univerzity, který si v divadelním představení před lety také zahrál.

"Možná ještě existuje několik dalších kopií, ale zatím o nich nevíme a bude asi problém některou z nich sehnat," řekl novinářům okradený majitel drahocenné videokazety. "Co se týče ostatních ukradených věcí, jsme pojištěni. Ovšem videozáznam má pro nás všechny, kteří na něm zpíváme s Willem, velkou hodnotu. Nedá se zaplatit penězi."

Hvězdný Young se ke krádeži prozatím nevyjádřil.