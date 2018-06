VIDEO: Ženě, kterou týral otčím, zvýšil pořad New Look sebevědomí

16:23 , aktualizováno 16:23

Simona Smetanová (21) si prožila dlouhá léta týrání od nevlastního otce, který byl alkoholik. Bil ji a ponižoval, takže si nevybudovala žádné sebevědomí. Pomohl jí až přítel, pro něhož chce být nyní co nejkrásnější, takže hubne a přihlásila se do proměny pořadu New Look.