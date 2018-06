Tyra Banksová: Štvou mě komentáře o mém zadku a tloustnutí

Čtyřicetiletá Banksová dává na Twitter fotky, kde je bez make-upu, a také snímky své oblé postavy. Vždy se k tomu sejde řada pozitivních, ale také negativních komentářů.

"Jsem trochu rebel a nemám ráda, když mi někdo říká, co mám dělat. Je mi jedno, když tam dávají takové komentáře, ale pokud jsou sprosté, tak je blokuji. Budu tam dávat další fotky," slibuje Banksová, která na sociální síti vyhlásila boj všem, kteří kritizují ostatní kvůli tloušťce.

Tyra Banksová dává svoje fotky na Twitter.

Souhlasí s herečkou Jennifer Lawrence, která si také denně čte komentáře na internetu o tom, jak je tlustá, a prohlásila, že by slovo "tlustá" mělo být v médiích zakázáno.

Podle průzkumu projektu Special K, s nímž Tara Banksová spolupracuje, čtvrtina žen trpí strachem, že je někdo označí na internetu na fotce a stanou se obětí hanlivých komentářů. "Vidím to na Instagramu, jak dívky stahují své fotky. Svět je tak zaměřený na dokonalost, že když vidí něco reálného, nelíbí se mu to," postěžovala si Banksová serveru The Telegraph.

Největší problém je v anonymitě. Díky ní si lidé dovolí zle útočit na ostatní a beztrestně ubližují.

"Kdyby to bylo víc transparentní, nebylo by to tak šílené. Lidé mají prostě špatný den, tak plácnou nějakou blbost a na vteřinu se jim uleví," říká Banksová. Pro své krátké škodolibé uspokojení ale zraní někoho jiného a může to mít negativní následky.

Poznámky k ženské postavě se zdají být neškodné, často ale vedou k depresi a dalšímu tloustnutí. Většinou jsou navíc neoprávněné.

"Ženské tvary se mění s módou. Teď je v módě být vyhublá, ale zas ne tak, že umíráte. Před mnoha lety ženy cítily tlak zase na to, aby vypadaly zaobleně," říká Banksová a je si vědoma, že tuhle módu určují časopisy a zábavní průmysl.

Ženy by si ale měly uvědomit, že když vidí hubenou modelku nebo herečku, není to obyčejná žena. Většinu času tráví prací na tom, aby takhle vypadala.

Sama Banksová slýchala od začátku své kariéry, že je tlustá, protože měla velká prsa a pozadí. Díky podpoře matky se tím ale nenechala zničit. A ani teď se nenechá odradit sprostými komentáři od vystavování svých křivek na internetu.