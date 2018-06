Zastánkyně oblých tvarů Tyra Banksová hodně zhubla, dietu prý nedrží

Tyra Banksová shodila v roce 2009 neuvěřitelných 13 kilogramů. Tehdy trvala na tom, že hubne jen kvůli zdraví a ne vzhledu a zdůrazňovala, jak je na své tvary pyšná.

Nyní osmatřicetiletá modelka ale hubne dál. Na červeném koberci před hotelem Beverly Hilton v Beverly Hills předvedla, že její tvary už nejsou, co bývaly, a hlavně propadlé tváře ukazovaly, že modelka už by potřebovala s hubnutím přestat.

Banksová tvrdí, že váhu snižuje bez radikálních diet, koktejlů či hladovění. Stačilo jí prý omezit sacharidy a zařadit do jídelníčku potraviny bohaté na vlákninu.

Tyra Banksová bývala na své oblé tvary pyšná. Tyra Banksová v červenci 2012

"To není dieta. Já na diety nevěřím. Je to změna životního stylu. Není to o tom být vyzáblá, ale dostat se do co nejlepší kondice," uvedla v prohlášení pro média.

K hubnutí ji přimělo hlavně neustálé vyčerpání. "Je těžké tahat tu váhu navíc," říkala.

Banksové se v poslední době daří. Natáčí další řadu své show a je zamilovaná. Jejím partnerem je o čtrnáct let mladší britský boxer a model Robert Evans.