Nebijte nás, my za to nemůžeme. Tyra Banksová v krátkém skeči řeší problém, kterak použít toaletu, aniž by dotyčná přišla do styku s její nehygienickou částí, neboli s celou toaletou. Věc, kterou pánové naštěstí řešit nemusí.

Dalších slov zřejmě netřeba, ostatně na krátké video se můžete podívat ZDE. Tyra dokáže být vskutku velmi, velmi expresivní děvče.