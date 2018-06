Tyra Banksová je ve 42 letech poprvé matkou. Dítě si nechala odnosit

„Nejlepší dárek, na kterém jsme pracovali a za nějž jsme se moc modlili, je konečně tady. Má moje prsty a velké oči a ústa a bradu po tatínkovi Erikovi. Tak jako děkujeme andělovi ženy, která nám odnosila našeho kouzelného chlapečka, stejně tak se modlíme za každého, kdo se snaží dosáhnout tohoto radostného milníku. York Banks Asla, vítej na světě,“ napsala americká topmodelka k fotce dětské čepičky na Instagramu.

Banksová léta měla problémy s otěhotněním a selhaly i pokusy o umělé oplodnění. Loni prozradila, že přestože si většina lidí myslí, že nechtěla mít děti kvůli postavě, není to pravda. Vždy toužila po velké rodině, jenže početí potomka moc dlouho odkládala kvůli práci. Teď toho lituje.

„Zpočátku to byla legrace. Bylo mi 23 let a říkala jsem si, že tak za tři roky budu mít děti. Potom mi bylo 24 a řekla jsem si, že za tři roky budu mít děti. Každý rok jsem si to říkala, a když jsem po čase dospěla do stádia,kdy jsem chtěla děti, zjistila jsem, že to není tak jednoduché,“ řekla Banksová.

Tyra Banksová zveřejňuje na svém instagramovém profilu vtipná videa: