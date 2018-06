Z Naomi jsem měla děsný strach, říká Banksová o Campbellové

„Dostala jsem se do Paříže a bylo to velmi těžké. Sice se mi dařilo a docela rychle, ale pak se začalo říkat: ‚Pozor Naomi, přichází Tyra. Hlídej si záda, tahle mladší chce tvůj flek‘,“ řekla Banksová v show Skavlan.

„Bylo to vůči ní opravdu nespravedlivé, protože o ostatních modelkách, které nebyly černé, například Kate Mossové, s níž jsme stejná generace, neříkali: ‚Pozor, Christy Turlingtonová, tato dívka má výraznější lícní kosti než ty! Vrať se do hrobu!‘ To neříkali. Naomina reakce tenkrát byla... no, bála jsem se jí.“

Kvůli jejich nevraživosti musela Tyra opustit modelingovou agenturu a její matka dokonce opustit svou práci lékařské fotografky.

„Nechci se moc hluboko rýpat v minulosti, ale bylo to velmi, velmi, velmi těžké. Jedno z nejhorších období mého života, které jsem musela překonat. Nechci ji omlouvat, ale vlastně chápu, odkud to přišlo. Všichni jí říkali: ‚Přijdeš o místo, vezme ti peníze, slávu, nahradí tě někdo jiný.‘ To je docela vážné. Zareagovala tvrdě, ale jistým způsobem chápu, kde se to v ní vzalo,“ prohlásila Tyra.

Své spory nakonec obě topmodelky dokázaly překlenout. Přestože Naomi před kamerami v jedné talkshow pořád tvrdila, že se to nikdy nestalo a proti Tyře nic nepodnikla, během reklamní pauzy přišla za ní a omluvila se.

„Bože, plakala jsem jako malé dítě. Slyšet to po tolika letech bolesti a propírání na veřejnosti, po mém vynuceném odchodu z agentury kvůli ní. Ta omluva pro mě byla všechno. Nemá tušení, co to pro mě znamenalo,“ dodala Banksová.

