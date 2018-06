Tyra Banksová: Chci zhubnout, museli mě oblékat dva lidé

"Chtělo to dva pomocníky, abych se dostala do šatů. Nemohla jsem je zapnout. Přes svátky jsem to přeháněla s dobrým jídlem," cituje list Daily Mail Banksovou.

Modelka si proto do nového roku dala předsevzetí, že se musí dostat zpátky do formy. Banksová měří 178 centimetrů a měla velikost 36. Přestože nikdy nepatřila k úplně vychrtlým modelkám, prý už od dětství se potýkala s jojo efektem.

Nyní by chtěla zlepšit sebevědomí žen a podporuje kampaň na zákaz "fat talk", tedy řečí o tloušťce.

"Ženy o sobě říkají věci, které by nikdy neříkaly o jiných lidech. Slyšela jsem věci jako: 'Jsem tlustá', 'Jsem odporná', 'Jsem vypasená', ale tyto řeči jim brání v tom, aby zhubly," míní modelka.

Banksová má vzor ve své matce, která si byla vědoma, že má pár kilo navíc, ale nikdy o sobě nemluvila ošklivě a nedržela přísné diety.

Topmodelka je přesvědčená, že největším spouštěčem řečí o tloušťce je nelichotivé osvětlení v kabinách v obchodech.

Tyra Banksová byla první modelkou tmavé pleti, která se dostala na titulní stránku katalogu Victoria's Secret. Andílkem byla v letech 1997 až 2005. Dnes patří mezi nejvlivnější osobnosti televizní obrazovky.

"Pokud by obchodníci něco udělali se špatným osvětlením, prodali by mnohem více oblečení, protože prostě zvýrazňuje špatné části našeho těla. Dělá lidi o 80 procent ošklivějšími, než jsou," dodala Banksová s tím, že svůj podíl viny mají i média.

