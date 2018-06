Tyra Banksová: Vím, jak se cítí vyzáblý i příliš tlustý člověk

"Když mi bylo 11 let, zhubla jsem během léta 13 kilo. A prudce jsem začala růst. Nebyla to superštíhlost modelky. Bylo to víc než to. Někteří lidé si mysleli, že mám poruchu příjmu potravy. Nemohla jsem přibrat. Bylo to v roce 1980 v době hladomoru v Etiopii a vyslechla jsem si spoustu připomínek," řekla Banksová pro magazín People.

Musela chodit k lékaři a podstoupila řadu vyšetření. Dokonce jí chybně diagnostikovali gigantismus. Všechno se ale srovnalo, když postupně začala přibírat na váze.

"Kdo by si pomyslel, že dívku, která musela jít do nemocnice, protože byla příliš hubená, jednoho dne nazvou příliš tlustou? Znám bolest někoho, kdo je příliš hubený a bolest toho, o kom lidí říkají, že je příliš tlustý," prohlásila modelka, která narážela na své období s kily navíc.

Během kariéry často slýchala, že je tlustá, protože měla velká prsa a pozadí. Díky podpoře matky se tím ale nenechala zničit.

"Ženské tvary se mění s módou. Teď je v módě být vyhublá, ale zas ne tak, že umíráte. Před mnoha lety ženy cítily tlak zase na to, aby vypadaly zaobleně," říká Banksová a je si vědoma, že tuhle módu určují časopisy a zábavní průmysl.