Typ kalhot

Buďte dobře oblečeni, i když žebráte, říká hindské přísloví. A to bez ohledu na počasí, dodávají odborníci na image.V novinářských kruzích se již dlouho traduje historka o anglickém tiskovém magnátovi, který se přišel podívat do svých novin. Na chodbě potkal mladíka v šortkách a krátké kožené bundě. "Jak si to dovolujete chodit do práce?" rozhorlil se muž ze "staré školy". Mladík jen pokrčil rameny s tím, že takto chodí do práce pravidelně. "Tady máte šek na dva tisíce liber, a už se v mých novinách nikdy neukazujte," rozhorlil se vydavatel. Mladík přikývl a rychle zmizel. Do vydavatelství totiž pouze přinesl pizzu, protože pracoval jako poslíček. Poučení je jednoduché. Pokud roznášíte pizzu nebo prodáváte zmrzlinu na ulici, pak si můžete (jestliže s tím bude zaměstnavatel souhlasit) chodit v šortkách bez obav. Jako zaměstnanec banky, prodavač v obchodě, učitel nebo novinář si musíte zvyknout na to, že i v létě si do zaměstnání budete oblékat dlouhé kalhoty. Možná budete překvapeni, že vám v nich bude příjemněji než v "kraťasech" - ostatně ani obyvatelé pouště se po ní neprohánějí v šortkách, ale jsou pečlivě zahaleni od hlavy až k patě. "Všechno záleží na materiálu," tvrdí Zbyněk Veverka z firmy Fredoswiss, "do kanceláře je ideální odlehčená vlna, u níž metr čtvereční neváží víc než tři sta gramů. Tyto údaje o gramáži uvádějí u metráže všichni solidní výrobci. Pro tvůrčí profese, například pro architekty nebo novináře, lze použít méně formální materiály. Příjemná je plátěná vazba, len nebo směsové materiály, kde se len objevuje. Kalhoty z těchto materiálů příjemně chladí a lehké pomačkání u nich nevadí." Důležité je samozřejmě prádlo, které si pod kalhoty nebo košili vezmete. "Poslední novinkou je prádlo z vlákna Coolmax, které tvoří bavlna, polyester a elastan," vysvětluje Monika Boháčová z firmy Skiny, "nové vlákno má vlastně kanálky, jež odvedou pot na povrch, odkud se vypaří, bavlna je příjemná na omak a díky elastanu drží tvar." Pokud jde o sako, u "úřednických" profesí by jej měl mít muž na sobě vždy, když se s někým oficiálně vítá, ve vlastní kanceláři ho podle Zbyňka Veverky může kultivovaným způsobem - to znamená na ramínko, nikoliv přes židli - odložit. Kompromisním řešením je pak vesta. která je důležitým módním doplňkem již několik let. Ocení ji jak mladí muži, tak ti, kteří mají nějaký ten kilogram navíc a bez saka vypadají jako špatně oblečený sněhulák. Pokud jde o kravatu, pak v létě řada profesí vystačí na neoficiální záležitosti jen s rozhalenkou. Možný je také volnější větší uzel, který se nosí ke košili s rozepnutým horním knoflíčkem. "Kdo se hodně potí a během jednoho dne absolvuje i více jednání včetně pracovní večeře, ten se musí smířit s tím, že si prostě během dne vymění třeba i dvě či tři košile, nedá se nic dělat," radí Zbyněk Veverka, který se pánské módě věnuje profesionálně už řadu let. V každém případě však doporučuje bavlněné košile: "Umělá vlákna se sice snadněji žehlí, ale když se v nich zpotíte, budete nepříjemně cítit, a to i když použijete antiperspirant. Muži, kteří nemají konfekční postavu, by si pak hlavně na léto měli dopřát oblečení na míru, aby je nikde nic neškrtilo. Stačí vzít přesně míru - a oblek je díky počítačovému zpracování střihu ušitý do čtyř až šesti týdnů stejně dokonale jako při třech klasických zkouškách, při kterých ztratíte spoustu času."