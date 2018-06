Tyler z Aerosmith navrhl módní kolekci, předvedl ji na svých dcerách

0:35 , aktualizováno 0:35

Steven Tyler se pustil do návrhářství. Spojil se se značkou Andrew Charles a svou první kolekci představil v New Yorku. V jeho modelech se předvedly i jeho dvě dcery: dvaatřicetiletá Mia a o deset let mladší Chelsea.