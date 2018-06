Tyhle krásky z Bosny mají tisícovku za přehlídku, Češky je litují

S kráskami z Miss Bosny a Hercegoviny se neplánovaně setkávám v samém srdci Sarajeva, na terase hotelu Europe, který sousedí s historickou částí metropole Baščaršija. Jelikož se jedná o mé rodné město, a mateřštinu ovládám, neváhám se ptát, jak zdejší modeling funguje. A jestli vůbec.

Fotograf Dajan Javorac v akci - focení Miss v Sarajevu

Nejprve se dávám do řeči s oficiálním fotografem Miss Bosny a Hercegoviny Dajanem Javoracem, před jehož objektivem právě pochodují ty nejkrásnější dívky. Na chvilku ho vyruším, abych zjistil, jak moc se v poválečné zemi showbyznys spojený s krásou rozvinul. Optimistických slov je však málo.

"Příležitostí pro módního fotografa tady moc není, je jejich velmi málo. Od svého snu stát se fotografem na plný úvazek ovšem neustupuji, i kdybych měl za prací odcestovat do zahraničí," začne vyprávět. "Mám ale štěstí, že jsem se seznámil s majiteli zdejší Miss, kteří mi nabídli smlouvu a pozici jejich oficiálního fotografa pro rok 2012. Pro mě je to první větší zakázka a věřím, že mi poslouží jako pilíř mé další kariéry," doplňuje se značným optimismem v hlase a naznačuje, ať vyzpovídám i krásky, které před ním právě pózují. "Musím pracovat," omluví se zdvořile.

Bosenská miss Zvezdana Perendija

Záhy oslovuji čtyřiadvacetiletou Miss Zvezdanu Perendiju, blonďatou Srbku, která na nedávném mezinárodním klání Miss Global Beauty Queen v Jižní Koreji vybojovala třetí místo, a v rámci velké konkurence dokázala odsunout na nepostupová místa i naši miss Jitku Válkovou.

"Pro Bosnu je moje umístění velký úspěch. Zvlášť, když některé soupeřky ani nevěděly, kde naše země leží. Byla to zajímavá zkušenost, desítky soupeřek, z nichž jen hrstka uměla anglicky, což bylo zajímavé ve chvíli, kdy jsem se s nimi dala do řeči. Ještě, že jsme si mohly vypomoct rukama i nohama," směje se Zvezdana, na první pohled připomínající půvaby slovenské moderátorky Adely Banášové i naší Terezy Maxové. "Byla to každopádně zajímavá zkušenost, vaše Jitka Válková byla moc fajn, potěšila mě, že uměla i pár bosenských slovíček, jelikož byla v Sarajevu kvůli nějakému focení, tak tu nějaké to slovo pochytila," doplňuje.

Bosenská miss Aleksandra Kovačevič - i ona se musí v rodné zemi spokojit s nízkými honoráři

Jen co se rozhovor stočí zpět k profesi modelky v Bosně, zdvižené koutky rázem tuhnou. "V tomhle směru je Bosna hodně zvláštní. Žije tu mnoho fajn lidí, ale pracovních příležitostí pro modelky moc není. A když už jsou, jsou mizerně placené," líčí poněkud diplomaticky. Tážu se, co si pod pojmem mizerný honorář mám vůbec představit. "Nějakých 100 marek za přehlídku, to je hodně málo. Coby blondýnka si třeba v Turecku vydělám mnohonásobně víc," objasňuje, že jí v přepočtu tisíc dvě stě korun českých rozhodně neuspokojuje.

Zvezdana Perendija si ale nestěžuje. Situaci v rodné zemi bere takovou, jaká je. Za modelingem vyjíždí do ciziny, doma se zase živí moderování v televizi. Po zkušenostech s moderováním počasí se nyní upíchla v hodinovém interaktivním kvízu, kterým provází živě.

Jedním dechem ale dodává, že v osobní kariéře má i jiné cíle, než jen být modelkou. "Studuji kriminalistiku," vyrazí mi dech. "Opravdu?" zdvihám nevěřícně obočí, toho času téměř hořící z tropů, které sužují Sarajevo. "Tahle profese mě nesmírně zajímá. Nyní jsem se na univerzitě dostala na pozici asistenta, tak uvidíme, co bude dál. Věřím, že se další úspěchy dostaví, a to nejen v modelingu," uzavírá Zvezdana Perendija a s úsměvem se loučí. Fotograf ji právě volá.

Jak to vidí české modelky Šly byste předvádět za tisíc dvě stě korun, stejně jako modelky v Bosně? Taťána Kuchařová, modelka a Miss World 2006

1 200 korun? O tom jsem ještě neslyšela. Naštěstí se mě to netýká. Agáta Hanychová, modelka

Ano, ale leda za 1 200 eur. Jinak ne, to by mě víc stála chůva. Hana Mašlíková, modelka

Určitě bych za tuto částku přehlídku neodchodila, protože má cena je několikrát vyšší a pod cenu bych nešla. Aneta Vignerová, miss a modelka

Tuhle cenu bych nebrala. I z těchto důvodů jsem šla do miss. Bohužel, když u nás člověk nemá známou tvář, honoráře jsou jiné a menší. Eva Čerešňáková, modelka

Přehlídku za 1 200 korun bych nešla, protože je to neuvěřitelně málo peněz. Myslím si, že každá modelka má své hranice, a když začne chodit pod cenu, tak si těžko vybuduje svoji hodnotu na trhu. Raději využiji volného času k nějakému relaxu, masáži nebo sportu, protože mnoho volného času nemám.

Zasloužily by si bosenské modelky lepší ohodnocení?