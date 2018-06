V dětství jsem měl infarkt, prozradil komik Lukáš Pavlásek

"Potom, co jsem četl Skalpel, prosím, tak mě to napadlo," vysvětlil Pavlásek v Show Jana Krause, proč se chtěl stát lékařem. "Ale u nás je to tak blbě zařízený, že když chcete jít na stáž třeba do nemocnice, tak vás v osmi letech nikam nevezmou," postěžoval si.

Operace si proto zkoušel jen doma a sám na sobě trénoval lékařské diagnózy a zákroky. Vsugeroval si, že má různé nemoci.

"Když mi bylo devět, tak jsem měl infarkt. Jeli jsme vlakem a přišly příznaky - tlak, dušnost. Já jsem šel za mámou a řekl jsem jí, že mám infarkt myokardu. Máma mě vzala k doktorovi a ten mě poslal k psychologovi," prozradil Pavlásek.

Teď má ale novou touhu, chtěl by být zpěvákem. "Mám fiktivní sen. To je takový sen, který nikdy neuskutečním a možná ani nechci. Možná bych si udělal punkovou kapelu. Nebo folkovou," prozradil. "Jednou jsem byl u krčaře a ten mi řekl, že mám hlasivky jako Goťák," dodal.

Kromě Lukáše Pavláska budou v páteční Show Jana Krause hosty režisérka Marie Poledňáková a antropolog a odborník na vampyrismus Giuseppe Maiello. Jako zvláštní hudební hosté vystoupí David Koller a Barbora Poláková s jejich písní Sami.