Týden s Danielou Peštovou: o módě, modelingu i Haberovi

Úterní večer strávila v obchodním centru na pražských Vinohradech, kde slavnostně otevírala obchod s džínami. Ty na sobě sice neměla - oblékla si totiž černé společenské kalhoty, přesto je ale vychválila až do nebes. "Já jsem v džínách čtyřiadvacet hodin, sedm dní v týdnu. Dělám v nich všechno, když na to přijde, klidně v nich hraju i tenis," přiznala topmodelka a trojnásobná maminka, která poslední dítě přivedla na svět v dubnu.

Rodačka z Teplic sice byla zvyklá cestovat po celém světě, a vydělávat si především v New Yorku, ale po letech tvrdé práce na přehlídkových molech je ráda, že našla zázemí v Česku. "Jsem člověk, který se umí adaptovat. Mám to tu strašně ráda, je tu fajn. A myslím, že se to dá skloubit s prací," říká Peštová, kterou si kvůli vysokým honorářům vyhledává především zahraniční klientela.

Vlastní týden módy zakončila stylově - na módních oscarech, tedy čtvrtečním předávání cen Elle Style Awards. - čtěte Vynervovaná Krainová: luxusní šaty dorazily na módní oscary nedošité

"Zábavná část módy je ta různorodost, takže abych se upnula na jeden styl by pro mě bylo nudné," vysvětlovala členka odborné poroty, která udělovala ceny právě těm, kteří módě rozumí. "Pro mě je styl to, v čem se cítím dobře a co mi v tu danou chvíli udělá radost," doplnila.

Peštovou doprovázel manžel Pavol Habera, který si právě v módě nechává radit od své ženy. "Ona se v tom vyzná, já ne," vysvětlil. "Když potřebuje, tak se zeptá. Dá na mě, ale má svoji hlavu," doplnila Daniela Peštová.