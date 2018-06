Dámské šaty, plot na hlavu, obří čepice. To je pánská móda z Londýna

Pánská móda Inspirujte se módními trendy a vyberte si z široké nabídky pánských mikin a svetrů z pohodlí domova na Modissimo.cz.

Londýn má ambici stát se mekkou módy pro muže. Už od pondělka nabízí novinky od slavných jmen jako Viivenne Westwood a Hardie Amies, ale i méně známých značek.

A jestli si někdo myslel, že je pánská móda nudná, tak tento týden módy ho přesvědčil o opaku. Řada modelů zdvihá obočí i koutky.

Už v pondělí pobavily na přehlídce MAN modely pro příští podzim a zimu. Muži měli na hlavách sbitá prkna. Kreace, která zřejmě není moc vhodná pro muže trpící klaustrofobií.

Černo černý make-up a kusy dřeva. I takto může vypadat styling pánské přehlídky.

J.W.Anderson zase definitivně zbořil rozdíl mezi pánským a dámských oblečením. Podle něj je pro muže na příští podzim nejvhodnější kožená mini, případně kraťasy a vysoké kozačky s volánkem.

Značka Sibling, v níž se spojili návrháři Joe Bates, Sid Bryan and Cozette McCreery, si zřejmě vzala za vzor večerníček Káťa a Škubánek, v němž se Káťa zbláznila do pletení a obpletla cokoli, co viděla. V kolekci Sibling s podtitulem "jeden za všechny a všichni za jednoho", vynikají především obří čepice a rukavice.

Na přehlídky se přišla podívat řada známých osobností včetně Ronnieho Wooda z Rolling Stones. Jestli si odnesl inspiraci pro svůj šatník, ale neprozradil.