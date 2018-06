Týden lží: Milan odchází ze soutěže

Zase pěkně potajnu

Nejvíce hlasů dostali stejně jako minulý týden Eva a Karlos. Minulý týden zvítězil Karel rozdílem neuvěřitelných 50 hlasů, tak to bude pořádný boj. Do neděle se ale v domě strachují Lena a Sylva, které jsou nominovány falešně. Zatím moc strachu nemají a Lena je naopak nadšená. Zřejmě se s Milanem vsadila a vyhrála: "Budeš běhat nahej. Budeš běhat nahej."

Sylva by mohla na Olympiádu

U Sylvy je to složitější. Možná to byl dokonalý střih, ale Bratr nám ukázal zajímavé záběry. Jen Karel vstoupil do zpovědnice, tak doslova "hupsla" do postele na Šreka a chtěla se mazli. Když její miláček Plyšák vycházel, tak překonala snad světový rekord ve sprintu a skoku do dálky, když se střemhlav vrhala zpět na svou postel.

Nominace probíhají od tohoto týdne opět uzavřeně a nikdo neví, kdo pro koho hlasuje. Je to pochopitelné, všichni noví "vetřelci" jsou už z domu pryč a začíná opravdová hra o 10 milionů. Milan na to svým plánem docela vyzrál. Protože oznámil svůj údajný odchod, neúčastnil se volby a dostal vlastně imunitu.

Kujme pikle, Milane!

Svůj plán prozradil Milan Bratrovi už v pondělí a ten s tím, jak jinak, než souhlasil. Vše se ale muselo pečlivě naplánovat, aby někdo nepojal podezření. Milan to zahrál dokonale až do úplného konce. Všichni jim tenhle špek doslova sežrali. Holky brečely jako želvy, pánové měli deprese... a Milan s Bratrem se ve zpovědnici velmi baví. Večer jim Bratr pustil ploužáky a to způsobilo naprostý psychický rozkol všech - teď už buleli i kluci. Dokonce ani Filip, který nedůvěřuje vůbec ničemu, jeho rozhodnutí naprosto uvěřil. "Bratře, já si nedělám pr.... Jestli mi do 5 minut neotevřeš , tak odejdu jinudy," zahrál Milan všem na zahradě dohodnutou etudu a už se sápal přes saunu na střechu. "Milane! Okamžitě pojď do zpovědnice!" volal ho Velký bratr. Jen se zavřely dveře, oba se mohli potrhat smíchy a Milan ještě pro větší autenticitu kope zevnitř do dveří, jakoby ho Bratr nechtěl pustit ven. "Ten je ještě víc naštvanej a něco tam rozbije," pronesl znalec každé situace, Filip. No, Milan má v budoucnu o práci postaráno. Bude herec!

IQ tykve? Neznalost neomlouvá a bolí

Bratr vymyslel pro obyvatele vědomostní hru. A pěkně to bolelo. Kdo neznal odpověď nebo jí neřekl v časovém limitu, ocitl se pod paintballovou palbou tajemného střelce. A ten střílel opravdu na citlivá místa. Milan s Karel neodpověděli na nic a ostatní se smáli. "Au, ty vole. To bylo do bradavky," křičel Milan. Lena toho věděla nejvíc, ale také nejvíc schytala, protože se bála a pořád uhýbala. Navíc to schytala přímo do rozkroku: "Bratře, to bylo do miminek! Auuuuuu!" Markéta samozřejmě řvala jako o život a nakonec si ulevila: "Pič.... jeden!" Jooo, vidíte? Měli jste dávat na základní škole větší pozor.