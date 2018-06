Ty volné dny nemám ráda

Bohatá snídaně a několikery noviny patří na sobotní ranní stůl Sáry Saudkové zcela nerozlučně.

K našemu ránu patří nerozlučně snídaně a několikery noviny. Pro ně běžím vždycky co nejdříve, jen co se otevře trafika. Janovi pak z nich předčítám nahlas to, co si myslím, že by ho mohlo zajímat. Je to dost námaha - očima vybírat ze stránek, číst a ještě jíst. V neděli, kdy noviny k mání nejsou, hraju takovou hru na iluzi: poránu seběhnu dolů se smetím a jakmile se vrátím, položím na stůl ty noviny, které jsem schovala ze soboty.Strašně moc jídla. Správná snídaně, to je plná konvice horké kávy, mléko, uzenky a párečky a k nim feferonky, tmavý chleba, jahodová marmeláda - samo sebou domácí -, sýry a máslo, ovesné vločky,jogurty i pomazánky, ovoce... A když je tam ještě štrúdl nebo palačinky, nemá to chybu. A ještě je do večera s jídlem vystaráno.Asi hodinu. I kvůli tomu vstáváme tak brzy. Hektické ráno považujeme za mizerný start do nového dne.Ne, ale rozčilujeme se nad nimi dost často. Nicméně mé předčítání pokaždé směřuje ke stejnému bodu - totiž k předpovědi počasí. Jakmile se dozvím, že nemá pršet, je to pro mě signál, že mám vyrazit na zahradu zalévat. A to já ráda. Jsem duší sedlák, což koneckonců pozná každý, kdo se od jara do podzimu podívá na mé ruce: mám hlínu za nehty, puchýře od rýče, škrábance od keřů, štípance od hovad. Jsem takový sedlák, že pořád něco odtravňuji a zřizuji nové a nové záhony,prostě expanduji, jak jen můžu. Tak, že onehdy jsem se přistihla, že už ryju dokonce i před naším plotem.