Ty jsi naše slavice, vyslechla si Vondráčková ve vyprodané Lucerně

Celý vánoční koncert Vondráčkové byl pojat jako setkání s jejími nejbližšími kolegy. Během večera si například zazpívala s Jitkou Zelenkovou, Michalem Davidem či Monikou Absolonovou, která byla ze společného duetu velmi dojatá. "S Helenou jsem si poprvé zazpívala na jejím velkém koncertu ke čtyřiceti letům v showbyznysu. Teď to bylo podruhé a musím říct, že pro mě je to vždycky svátek. To je asi pro každou zpěvačku v Česku," řekla.



Monika Absolonová

Na duet Vondráčkové a Absolonové se těšili i manželé Kristina a Alan Bastienovi. Do sálu však dorazili se zpožděním kvůli menší dopravní nehodě. "Jeli z ledové show a bohužel někde bourali, odnesl to ale jenom blatník. Ještě že jsou v pořádku a nic se jim nestalo," dodala Absolonová.

Inspirovala se u Streisandové

Dramaturgii koncertu měla pod palcem sama Vondráčková, která ji navíc vyšperkovala speciálními obrazovkami s texty jednotlivých písniček.

"Karaoke ale není můj nápad, nemůžu se chlubit cizím peřím. Tohle jsem viděla na koncertu Barbry Streisandové, na které jsme byli s manželem. Nejdřív jsem vůbec netušila, co to má být a proč tady má "čtečky". Když však začala zpívat, pochopila jsem a je to opravdu skvělý nápad, jak dostat diváky do varu," uvedla pro iDNES.cz Helena Vondráčková.



Helena Vondráčková s manželem Martinem Michalem

Ze všeho nejvíc se teď zpěvačka těší na Vánoce, které bude trávit v pohodě a klidu. "Mám už padla, takže teď už bude klídek. Cukroví jsem sice nenapekla, ale mám skvělou kamarádku Zdeničku, která to udělala za mě, vypomůžou i sousedé, takže v tomhle směru mám všechno hotové," dodala zpěvačka.