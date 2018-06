Ty a nikdo jiný - tak mluví ´kamenná móda´

Stone Fashion už si našla své zákazníky ve třinácti zemích světa od USA přes Paříž k Hong Kongu. Její dominantní heslo "Buď svůj" odpovídá nátuře těch, kteří nikdy nechtějí splynout v davu.

Modely předváděli muži i ženy, ze známých manekýn Kateřina Stočesová a Iva Kubelková. Tóny barev předváděných modelů oscilovaly kolem béžové, šedé a khaki. Na letních modelech pak přibývala bílá a probleskovala velmi tlumená barevnost: náznak růžové, korálově červená, světle zelená, inkoustová modř...Modely občas ozdobila výšivka. Návrháři Stone Fashion nejraději sahají po přírodních materiálech - k bavlněné přízi, ke lnu, občas si dovolí nylon.

Ležérní styl této nizozemské firmy by mohl vyhovovat zejména těm ženám a mužům, kteří se oblékají do střídmosti u Calvina Kleina, snad i v Nextu. Společné cítění tvarů a barev mají také s návrhářkou Radkou Kupkovou a značkou Timur et group.