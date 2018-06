Twiggy oslaví pětapadesátiny

Barry Lategan první nafotil v Londýně vyhublou slečnu s chlapeckým účesem a umělými řasami mrkající panenky, které rámovaly velké, výrazně nalíčené oči.

Twiggy, v té době ještě Leslie Hornbyová, na osudovou událost vzpomíná takto: "Po ostříhání jsem jela autobusem k fotografovi Barrymu. Myslím, že jsem do té doby před kamerou nestála."

"Kdo je ta dívka?" Tuto otázku položila v Leonardově kadeřnickém salonu, kde fotky Twiggy visely, novinářka Deidre McSharryová z Daily Expressu. Pak už šlo vše jako na drátku. Během čtrnácti dnů v tomto deníku vyšel o dceři truhláře a kuchařky obsáhlý článek s její fotkou na titulní straně. Daily Express vyhlásil Twiggy tváří roku 1966. Šílenství odstartovalo.

Epidemie nadšení ze stvoření jménem Twiggy se dala téměř přirovnat k beatlemánii. Po jejím příletu do USA v roce 1967 se za ní táhly davy. Každá žena a dívka chtěla najednou vypadat "jako nožička od brýlí". Chlapecké proporce a váha něco přes 40 kilogramů při výšce 168 centimetrů však byla (a stále je) při zachování zdraví pro většinu z nich nesplnitelným přáním.

Z modelingu Twiggy odešla na absolutním vrcholu ve dvaceti, celý kolotoč vydržela čtyři roky. "Rodičům a jejich normální výchově vděčím za to, že jsem se v tom divokém období vyhnula alkoholu a drogám," svěřila se po letech. Ve zralém věku vyzývá dívky, aby se alespoň do 15 let kariéře manekýnek vyhýbaly.

Z modelky herečkou

Po několikaletém odpočinku se rozhodla stát herečkou, k čemuž jí první velkou příležitost dal v Hollywoodu režisér Ken Russell. Ve filmovém muzikálu The Boyfriend (Kamarád, 1971) byla Twiggy překvapivě dobrá. Hrála, zpívala, tancovala a získala hned dva Zlaté glóby. Podobného úspěchu už sice později nikdy nedosáhla, ale má za sebou řadu rolí na divadle, ve filmu i v televizi. Nazpívala i několik slušně se prodávajících desek.

Z herecké branže byl i její první manžel Michael Witney, s nímž má pětadvacetiletou dceru Carly. Druhým manželem je uznávaný britský herec a režisér Leigh Lawson. Jsou spolu šťastni už 16 let. "Oba jsme našli, co jsme dlouho hledali, a dáváme si pozor, abychom nic nepokazili," hýčká si Twiggy rodinné štěstí.

Štíhlá dáma v nejlepších letech

Twiggy Lawsonová je v pětapadesáti elegantní dámou v nejlepších letech a pouze vzdáleně připomíná onu teninkou ikonu z let šedesátých. "Už nevypadám tak vyzáble jako před lety, díky Bohu. Jsem jen štíhlá. Může za to zdravá výživa, ta mi pomáhá udržovat optimální váhu," tvrdí. Pravidelně ovšem také cvičí a tancuje.

Vedle herectví a zpěvu moderuje talkshow v televizi, angažuje se v hnutí na ochranu zvířat i v boji proti rakovině prsu. Na trhu má kolekci šperků, v Japonsku se dobře prodává série panenek Twiggy. Koupit si lze i její vlastní řadu kosmetických přípravků, nebo oblečení značky Viyella, pro kterou nafotila katalog.