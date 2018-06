Nesleduji v zrcadle své vrásky, zbláznila bych se, říká Twiggy

„Pro mě je stárnutí prostě fakt. Odmítám, aby se stalo problémem, protože jinak bych se zbláznila. Netrávím hodiny před zrcadlem a neříkám si: Bože, mám další vrásky. To by nedopadlo dobře,“ řekla Twiggy pro magazín Good Housekeeping.

Modelka nevyloučila, že v budoucnu půjde na plastiku. Zatím ale na žádné nebyla, protože to nepotřebovala. „Dalším důvodem je, že jsem trochu zbabělec,“ řekla.

Mezi současnými modelkami jsou podle Twiggy skutečně zajímavé osobnosti.

„Je spousta krásných dívek, ale to není o tom. Cara Delevingne je tak vtipná a milá, že máte chuť ji obejmout, a zároveň je to osobnost. Myslím, že to byl i můj případ. Jiné modelky byly tak úžasné, ale já opravdu ne. Byla jsem zábavná a zvláštní. Je to o všem dohromady. Kate Mossová je taková. Miluji Kate. Opravdu mě rozesměje,“ míní modelka.

Twiggy se také rozpovídala o svém druhém manželovi Leighovi Lawsonovi, kterého si vzala v roce 1988. „Mám nejromantičtějšího manžela na světě! Dokonce zařídil naši svatbu jako překvapení. Pořád od něj dostávám spoustu květin, krásných dárků a malých vzkazů. Když jdu na focení, vstávám později než on. Pak najdu snídani se vzkazem: ‚Přeji krásné focení. Miluji Tě.‘ Jsem velmi šťastná. Není to tak špatné po 29 letech,“ dodala.