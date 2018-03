Se stářím nic nenaděláte, můžete jen oslavovat svůj věk, míní Twiggy

„Není žádný důvod cítit se kvůli tomu naštvaná. Byla by to ztráta energie a je to kontraproduktivní. Nemůžete s tím udělat nic, takže můžete maximálně oslavovat svůj věk. Být pozitivní a říkat si, že mám štěstí, že jsem tady a mám tak úžasnou rodinu,“ věří londýnská rodačka.

Twiggy, vlastním jménem Lesley Lawsonová, se proslavila v 60. a 70. letech. Občas jí vyčítají, že kvůli ní jsou dnes všechny modelky vychrtlé. Když se totiž na začátku kariéry objevila v Londýně na přehlídce, vynikala mezi ostatními extrémně štíhlou figurou.

Téměř chlapecká postava ji proslavila a pomohla jí také k velké kariéře před filmovou kamerou a na divadle. Věnuje se i návrhářství. „Mou filosofií od počátku bylo, že nenavrhuji oblečení pro ženy po šedesátce, navrhuji pro všechny ženy. Nikdy jsem se nedržela omezení módního světa a nenávidím, když vám lidé říkají, co byste měli nebo neměli nosit v určitém věku,“ uvedla ohledně spolupráce pro řetězec Marks&Spencer.

Twiggy je podruhé vdaná. Herce Leigha Lawsona (72) si vzala v roce 1988. S prvním manželem, hercem Michaelem Whitneym, jenž zemřel v roce 1983, má dceru Carly (39). Bývalá modelka prozradila, že dceru bere spíš jako kamarádku. „Carly je o třicet let mladší než já, a přesto nosíme stejné džínsy, tílka a sáčka,“ dodala Twiggy.