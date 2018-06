Na plastiku bych šla, na botox ale ne, říká Twiggy

Bývalá modelka o sebe pečuje a udržuje se v kondici, ale práci plastických chirurgů dosud nevyužila. Nyní přiznala, že by nad tím uvažovala.

"Plastiku nemám, ale to neznamená, že nebudu mít. Jsem ale proti věcem, co vám napíchají do tváře a rtů. Lidé, kteří si to nechali udělat, mohou vypadat jako Mlaskalové (postavy z pohádky Čaroděj ze země Oz - pozn. red.). Je to zvláštní. Jsem hodně proti botoxu, protože se domnívám, že je to nebezpečné," řekla Twiggy pro magazín Good Housekeeping.

Podle bývalé modelky diety nefungují, protože se člověk musí vzdát věcí, které miluje. Přesto ale doporučuje střídmost.

"Mojí slabostí jsou lupínky a chleba. Kdybych ale jedla chleba celý týden každý den, pocítím to na břichu. Když jsem na týden přestala, opravdu jsem cítila rozdíl," dodala.

Twiggy v 60. a 90. letech a v roce 2013

Twiggy objevili, když jí bylo 16 let. Svou hubenou až chlapeckou postavou a androgynním vzhledem (velké oči, dlouhé řasy a krátké vlasy) představovala nový typ modelky.

Poté pokračovala v kariéře jako filmová, televizní a divadelní herečka, zpěvačka, moderátorka a spisovatelka. Dokonce navrhla vlastní řadu oblečení.



Twiggy byla dvakrát vdaná. S prvním manželem, hercem Michaelem Whitneym, má dceru Carly. Jejím druhým manželem je herec Leigh Lawson.