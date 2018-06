Tvůrčí atmosféru na abilympiádě kazí zklamání z ubytování

Někteří členové české abilympijské delegace jsou roztrpčeni podmínkami svého ubytování na vysokoškolských kolejích na Strahově. Čekala je tam prý totiž špína v pokojích i koupelnách, halogenové reflektory svítící v noci zvenčí do pokojů, hluk z diskotéky. Čtk se svěřili tři účastníci, kteří nechtěli být jmenovani.

Někteří vozíčkáři byli navíc ubytováni v budovách, které nejsou bezbariérové, a proto museli žádat o přestěhování. Oslovení účastníci si ale stěžovali i na organizaci abilympiády,

která je podle nich poznamenaná improvizací, a na jednotvárnost jídla.



"Ten Strahov vzešel z toho, že jsme chtěli bydlet pohromadě. Problém je v tom, že máme zhruba 105 lidí... Rozhoduje i finanční stránka, protože se musíme vejít do jakéhosi rozpočtu," řekl šéf české delegace Aleš Balcar. Problémy na Strahově přiznal, organizátoři však podle něj mají snahu je řešit. Po jejich dohodě s majitelem kolejí se úklid prý o něco zlepšil.



"Je hrozně jednoduché kritizovat a strašně složité tisíc lidí z celého světa zorganizovat," řekla ČTK mluvčí akce Kateřina Kašparová k výtkám o improvizaci. Na abilympiádu se podle ní těžko sháněly peníze, a tak nelze zaplatit víc organizátorů. "Za podmínek, které k tomu byly, bych chtěla vidět někoho jiného, kdo by to takhle zorganizoval," uvedla.



Odpovědnost za ubytování Čechů však odmítá: "My jsme jako organizační štáb zařizovali ubytování pro celý zbytek světa, ale nikoli pro českou delegaci." O to se podle ní staralo občanské sdružení T-Atlas Pardubice, které také Strahov vybralo. To však zase odmítá zaměstnanec sdružení Balcar, který tvrdí, že ubytování zařizovali organizátoři po dohodě se sdružením.



"Je to ostuda, když... je to taková celosvětová akce a česká reprezentace bydlí ve špíně jak dobytek," řekl muž o berlích. "Toalety a sprchy máme společné se ženami. Jejich stav je katastrofální," uvedl. Každý účastník přitom podle něj musel T- Atlasu zaplatit 7000 korun, v nichž bylo zahrnuto mimo jiné ubytování, strava a oblek na zahájení a ukončení abilympiády.



Vzhledem k poskytnutým službám se mu to zdá příliš. Mladá žena na vozíčku řekla, že byla ubytována do bloku, který pro ni byl nepřístupný. Až když žádala o změnu, dostala se do budovy, kde s vozíkem může na WC a do koupelny. Úklid v těchto místnostech je však podle ní velmi špatný. "Ráno i večer potopy, ve kterých se člověk musí brodit. A pokoje jsou hrozné... špína, strašné prostředí, mezi postelemi vozíčkář neprojede," dodala.