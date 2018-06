Tvrdá dohoda Zárubových: syna si střídají po týdnech

Týden co týden se syn slavné dvojice stěhuje od jednoho k druhému. U soudu si totiž zatím ještě manželé dohodli střídavou péči. "Praktikujeme ji asi čtyři měsíce. Není to jednoduché, ale jde to. Viktor je docela srovnaný, Robert je taky v pohodě, ale nejhůř to asi nesu já jako máma, je to pro mě hodně těžké. Ale zase vím, že Viktor je rád, že má oba rodiče stejně," líčí Zárubová.

Ta první říjnový týden se synem zakončila v pražské zoologické zahradě na akci nazvané Po stopách princezny Roselly. Syna slavných rodičů, který chce být mimochodem fotografem, víc zaujaly dcery slavných maminek, které byly princeznou Rosellou doslova očarovány a chtěly ji domů - Valentýnka Sabiny Laurinové, Andrejka Zdeňky Žádníkové-Volencové nebo Amélie Elen Černé-Valentové. Ta přivedla Viktorovi parťáka - syna Denise. A dorazil i jeden chlap - moderátor Zdeněk Izer s dcerou Larou.

Skříně se nestěhují

Možnost střídavé péče, k níž se neuchyluje příliš rozvedených manželství a která pak funguje jen u pouhé třetiny z nich, zvolila moderátorka hlavně proto, aby jí syn jednou nevyčetl, že ho o tátu ochudila.

"Říkala jsem si, že Viktor i Robert na sebe mají právo a já se tomu musím přizpůsobit. Když vidím děti z rozvedených rodin, které tráví s tatínky jen víkendy, je to špatně. Můj syn nemůže mít tatínka jenom na hraní, ale i na všechno ostatní. Aby viděl, že má mámu i tátu na všechny věci, a ne jenom na zábavu, která většinou o víkendech bývá. Robert takhle musí stejně jako já prát, vařit, uklízet, starat se o něj, vozit ho do školy a ze školy, na fotbal a podobně," popisuje moderátorka.

Aby byl přesun syna jednodušší a nemusely se spolu s ním stěhovat i obsahy skříní, má všechno oblečení dvakrát.

Manželé bydlí nedaleko sebe i proto, aby nebyl problém skočit pro něco, co se náhodou v té či oné domácnosti zapomene. Jak to takhle půjde dál, záleží jen na Viktorovi. "Třeba časem, až bude velký, řekne, že se nechce pořád stěhovat, a sám si zvolí, u koho chce být," míní Zárubová.

Nového partnera pro život zatím půvabná moderátorka nemá. Po dalším dítěti - holčičce - ale touží. "Co není, může být. Ještě bych potřebovala nějakého tatínka, je těžké ho sehnat," dodává s úsměvem.