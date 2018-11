Révai mi radí, Děrgel je blázen, říká hvězda Tváře Tereza Mašková

Po vítězství v SuperStar se vám život změnil o sto osmdesát stupňů, nebo jen o devadesát?

Samozřejmě se změnila spousta věcí. Můžu dělat, co jsem vždycky chtěla – zpívat profesionálně. Otevřely se mi nové dveře a já jsem šťastná.

Najednou jste se ocitla mezi známými osobnostmi. Šokovalo vás něco? Nebo je zatím vaše působení v showbyznysu jenom příjemné?

Nemůžu říct jediné špatné slovo. Zatím jsem potkala super lidi, kteří mě normálně přijali. Jediné, na co si ještě nemůžu zvyknout, je, že když třeba přijdu na tiskovou konferenci, míří na mě foťáky – ještě jsem si nezvykla na to nastavování, úsměvy. Ale jsem doopravdy ráda, tohle, co se právě děje, bylo můj sen. Teď jde jen o to, ten sen nepotopit.

Vadí vám, že už musíte ven vycházet jen upravená?

Pro rohlíky do obchoďáku jdu normálně v teplácích, módu neřeším. V tomhle ohledu jsem laxní, nedělá mi problém jít někam nenamalovaná nebo s rozcuchanými vlasy. Na tiskovky se snažím upravit, jinak moc ne. Ale jsem vždycky ráda, když mi někdo pomůže s líčením nebo účesem. Baví mě extravagantní líčení, ale já sama se nalíčit neumím, takže pak vypadám katastrofálně. Kdybych měla do budoucna možnost, aby se mnou na koncerty jezdil třeba nějaký make-up artista, vypadala by moje vizáž jinak.

Dostáváte teď od známých kolegů chytré rady, jak na kariéru?

Zrovna nedávno jsem se bavila s Honzíkem Révaiem. Řekl mi, ať dělám, co cítím, a ať nedám na rady, které mi nesedí.

Jan Révai je teď vlastně váš kolega v show Tvoje tvář má známý hlas. Ještě s někým jste se tam spřátelila?

Hodně jsem se skamarádila s Patrikem Děrgelem. On je blázen! V dobrém slova smyslu samozřejmě. Vtipný, chytrý a jako herec úplně bombový. Dokáže okamžitě na všechno reagovat. Někdo něco řekne, já začnu koktat a on okamžitě pif paf a už jede. Výborný člověk, s ním jsem si doopravdy sedla, vlastně jsem si sedla se všemi, i když jsem se toho trochu bála.

Ochomýtá se teď kolem vás více mužů, když jste známá?

Spíš naopak, jsem pro ně ledová královna. Ne že bych byla neslušná nebo si hrála na nedobytnou, ale je ze mě myslím cítit, že teď nikoho nehledám, je mi dobře samotné. Mám svoje dva pejsky a těm jsem se úplně oddala.

Sestra Terezy Maškové, Veronika, je vyučená cukrářka. Miluje sladké a miluje svou sestru. Jednu dobu spolu dokonce bydlely. Zeptali jsme se jí: Změnila se Tereza po vítězství v SuperStar?

Vůbec, je stejná, pořád nohama na zemi. Ona by se nikdy nenechala ovlivnit pozlátkem showbyznysu, není ten typ. Má svou hlavu, ví, jak se chovat, ví, co je správné a co ne. Jen už teď nemá moc času.

Prý nemá ani pomyšlení na kluky. Kdo by se k ní podle vás hodil?

Někdo, kdo ji bude podporovat v tom, co dělá. Téra není ženou v domácnosti, ona má na to, aby ji znal celý svět. Takže bych jí nedoporučila kluka, který ji bude držet doma, ale chlapa, který ji podrží. Měl by být hodný, vtipný a taky trochu hezký. Ale ne tak, aby ji zastínil. Trochu méně hezký, než je ona sama.