Tvoje tvář pokračuje: Háma chce být Zagorka, Vilhelmová černoch

„Když dostanu nějakou třicetikilovou černošku, která skáče a metá kozelce, tak to se svými odrovnanými koleny budu mít obtížné. Navíc hubenou ženskou ze mě těžko někdo udělá,“ říká Martin Dejdar, který je z nové soutěžní party tím nejstarším.

„Jsem přeci jenom ta starší generace, takže lepší by pro mě byli českoslovenští interpreti. Ale poperu se s čímkoli. Barta Simpsona jsem daboval už v době, kdy někteří z mých kolegů, se kterými teď budu soutěžit, ještě nebyli ani na světě,“ dodává.

Na svá teenagerovská léta by díky soutěži rád zavzpomínal moderátor a herec Aleš Háma. „Asi by se mi líbily takové ty klasiky mého mládí. Takže Rod Stewart, Eros Ramazzotti nebo Phil Collins. No a z českých... Zagorka by byla super!“

Jako jeden z nejzkušenějších účastníků třetí řady Tváře Háma vnímá, že jej od nejmladších kolegů dělí pěkných pár let. „Mám trošku generační problém, to znamená, že populární hudbu poslední dekády moc nesleduju. Takže mě určitě budou nějaká jména překvapovat.“

Adéla Gondíková

Moderátorku a herečku Adélu Gondíkovou ženou dopředu její oblíbené pěvecké ikony, na druhou stranu respekt k nim ji drží při zemi. „Mám hrozně moc nápadů a myšlenek na lidi, které jsem v dětství poslouchala a milovala. Chtěla bych se do nich převtělit, ale na druhou stranu oni jsou tak strašně dobří, že je to nereálné. Tak se alespoň namaskuji jako oni,“ říká. O tom, I když... „Byli by to například Depeche Mode, na kterých jsem vyrostla. Jenže Dave Gahan se tak strašně točí, že by se mi mohla zamotat škeble a spadla bych. Takže to je vlastně nereálné už kvůli tomu točení,“ zamyslela se.

Za velké překvapení třetí řady se dá považovat účast Tatiany Vilhelmové. Ta už teď pošilhává mezi interprety jedním směrem. „Je spousta zpěvaček a zpěváků, které bych chtěla ztvárnit, ale především mě napadají muži, ti mi připadají zajímavější. A ještě jsou to většinou černoši. Takže u mě je to jasné, dostalo se to do takové jedné dlouhé cesty černochů. Jestli se mi tohle moje přání vyplní, maskéři budou mít co dělat,“ smála se herečka.