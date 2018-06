Krausovi jsme dělali asi šest nosů, prozradil maskér Tváře David Šesták

Týdeník TÉMA Vychází v pátek Na kolik peněz v průměru jedna maska přijde? Ví lidé v zákulisí dopředu, kdo koho bude v dalším díle předvádět? Více v pátečním týdeníku Téma.

Která z těch masek byla pro vás zatím největším oříškem?

Ta teprve přijde. Ale obecně to byly samozřejmě větší masky, kde se vytvářel i krk a brada.

Co třeba zelená maska Jima Carreyho z filmu Maska, ve které zpívala Anna Fialová?

Ta zrovna tak obtížná nebyla. Tam jsme jen nasadili pleš, vytvořili vycpávky a celé se to namalovalo. Ani jsem tam nelepil nic ze silikonu, všechno to bylo stříkané air-brushem. To je metoda, u které se dá krásně udělat 3D efekt, takže se všechno jen maluje, a když se to prostínuje, působí to takhle plasticky.

Která maska byla tedy nejnáročnější z těch, které už diváci v televizi viděli?

Asi Susan Boyle, kterou zpívala Iva Pazderková. Ono také záleží na tom, jak komu sedne konkrétní výběr interpreta. Někomu maska padne skvěle a dá se dobře přetvořit, ale někdo se do zvoleného interpreta vůbec nehodí a musí se s ním pracovat víc. Iva má štíhlý krk a její kostým měl přitom odhalený dekolt, takže by se musela zvětšit i ramena, aby se krk opticky zkrátil, a tam už jsme zase bojovali s časovou tísní.

Co proces výroby takové masky vůbec obnáší?

Začíná to odlitkem obličeje. Dnes už se na něj místo sádry používají algináty a silikony, které jsou na kůži příjemnější. Klasická sádra se totiž musí hodně separovat vazelínou a navíc na kůži dost hřeje... Když dělám něco menšího, odliju si samotný obličej. Na natáčení Tváře jsme ale museli odlévat celé busty, to znamená celou hlavu i část hrudi a ramen. I proto, že se z takto získaných forem vytvářely další odlitky hlav z měkké pěny a kolegyně Jana Dopitová si na nich mohla dělat paruky a nemusela je jezdit zkoušet za herci. Z odlité busty jsem si pak ještě dělal menší odlitky částí obličeje, jelikož se s nimi pracuje lépe, než s celou bustou.

Kdo z Tváře je pro vás osobně vítěz?

To je těžké, vzhledem k tomu, že jsem byl v zákulisí, vím, kolik na to bylo času a co to ve skutečnosti obnášelo za úsilí. Jak si třeba Iva Pazderková, když dělala Pink, musela před vystoupením ledovat stehno, protože ho měla úplně modré, jak ji bolelo koleno... Petr Rychlý byl zase úžasný v tom, že ať jsme mu nasadili jakoukoli masku, vypadala skvěle. Možná proto, že ho to hodně bavilo, vyloženě se na to těšil. David Kraus si zase užil nejvíc lepení, byl u mě skoro nejčastěji, dělal jsem mu asi pět nebo šest nosů. Složité taneční choreografie jsem si uvědomil až v televizi a teprve tam mi došlo, jak důkladně se na to všichni připravili. Ten obdiv patří opravdu všem.