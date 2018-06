Tváře na slavných obrazech nahradili politici

Na obrazu jsou místo Tří grácií ministryně financí Brigita Schnögnerová, poslankyně Katarína Thótová a Olga Keltošová. Přísaha Horáciů s Vladimírem Mečiarem, Júliem Binderem, Jánem Cuperem a Ivanem Gašparovičem. Křížová cesta: Ján Čarnogurský a Mikuláš Dzurinda.

Autor obrazů Stanislav Pakan soudí, že politici přijmou jeho recesi s pochopením. "Když jsem začal malovat kopii Caravaggiova Bakcha, najednou jsem si byl jist, že nikdo jiný než (Ján) Slota (bývalý šéf SNS) se do této úlohy nehodí lépe. Poté to již šlo samo od sebe, stačila jen trocha fantazie," pochlubil se nejčtenějšímu slovenskému listu Nový čas autor, který již dostal nabídky na odkoupení obrazů. Cena je prý však zatím nízká, dva -tři tisíce korun za kus.Na původně Davidově obrazu Přísaha Horáciů je zobrazen expremiér Vladimír Mečiar. Alloriho Juditu vyměnila poslankyně Diana Dubovská a v ruce drží useknutou hlavu svého manžele, známého podnikatele Jozefa Majského. A Rubens by asi strnul před nápadem namalovat poslankyně Olgu Keltošovou, Katarínu Tóthovou s ministryní financí Brigitou Schmögnerovou jako obnažené Tři Grácie. Křížovou cestu od Veroneseho představují političtí rivalové premiér Mikuláš Dzurinda a předseda křesťanských demokratů Ján Čarnogurský.