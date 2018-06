Tváře hýbající oscarovou slávou stojí milióny

Hvězdy nesmějí svým vzhledem překročit padesátkovou hranici

"Tlak na svěží vzhled je tak zdrcující, že nikdo nechce vypadat starý za žádnou cenu," říká. "Jen mladí mohou dosáhnout úspěchu; jak je vám přes padesát, můžete jen odejít a říci 'tak díky'," dodává.

Proto hvězdy nechtějí svým vzhledem překročit padesátkovou hranici. Absolvují facelifty, plastiku nosů, brad, rtů, zdvihání prsů, liposukci (odsávání podkožního tuku) a další procedury, a to nejen z vlastní vůle, ale často na příkaz svých uměleckých agentů nebo jako součást smlouvy s majiteli filmových studií.

"Každý, kdo je v tomto byznysu starší než mušketýr, prodělal nějaké druhy kosmetické chirurgie," tvrdí Richard Fleming, známý plastický chirurg v Beverly Hills s širokou klientelou. Podle jeho názoru však filmové hvězdy jen nerady mluví o svých plastikách, protože chtějí vzbudit dojem, že se vzhledově dokonalé už narodily .

"Budou uvolněně mluvit o svém alkoholismu, o svých drogových aférách, ale jen zřídka připustí stejnou uvolněnost do hovoru o svých tělesných úpravách," říká.

V polovině únoru je pro plastické chirurgy vrchol sezóny

Oscarový nápor v jeho ordinaci začíná však v polovině února, aby se jizvy po zásazích do vlastních oslav již vyhojily a zmizely. "V únoru mám vrchol sezóny. To si připadám na roztrhání jako daňový poradce v době odevzdávání daňových výměrů," konstatuje chirurg. "Všichni chtějí vypadat skvěle pro případ blízkých záběrů kamery při rozhovorech nebo na doprovodných show."

Někdy není jednoduché zjistit, co si vlastně zákazníci přejí. Mladá herečka například přijde a požaduje odstranění údajných vrásek u kořene nosu. Pokud Fleming hned nechápe, oč jde, protože žádné vrásky nevidí, doporučí mu herečka, aby zhlédl její poslední film: "tam je to dobře vidět, a to se nesmí opakovat". "Na takové problémy máme tukové injekce, které napínají kůži v potřebných místech," říká chirurg.

Liposukci je možné udělat i dva dny před vystoupením na Oscarech

U herců a hereček nad třicítku jsou starosti opačné a vyžadují liposukci. Tu lze dělat dost na poslední chvíli, asi 48 hodin před vystoupením na veřejnosti. Případné stopy na pokožce se zakryjí makeupem, hlavně že odvážné róby lépe sedí na těle.

Existuje řada metod a postupů na úpravu pokožky, jejich cena začíná u 200 dolarů za zásah a pokračuje výše. Mezi v současnosti nejoblíbenější proceduru patří clevoplatika za 3000 dolarů. Při ní chirurgové odeberou ženě tkáň ("špeky") z jejích boků a vstřiknou ji do prsou. To ňadra zakulatí, aniž by se zvětšilo číslo potřebné podprsenky, a metoda proto bývá často používána místo silikonových implantátů.

Na závěr injekce drůbežího botulinu

Po zásadních úpravách tělesné schránky v časovém předstihu absolvují hvězdy těsně před oscarovou slavností běžnější "dokreslující" procedury, jako jsou masáže, vitamínové a prokysličovací kúry, manikúru, pedikúru, a na závěr injekce malých dávek drůbežího botulinu do obličejových partií. Tento toxin na 72 hodin vzpruží mimické svaly tak, že veškeré vrásky a kožní rýhy zmizí; to vše jen za 350 dolarů.

Některé herečky se však toxinovým injekcím vyhýbají jak čert kříži, protože jejich vedlejším účinkem je znehybnění tváře, která pak ztrácí jakoukoli schopnost výrazu. Hrozí pak, že by je režiséři nechtěli obsazovat do filmů.

Kromě chirurgických zásahů a omlazovacích kúr tráví hvězdy předoscarový čas obvykle doma ve svých miliónových vilách, a přijímají po řadě desítky módních návrhářů, klenotníků a vzhledových poradců, kteří se jim snaží nabídnout své produkty pro onu "velkou slávu". Mnoho firem dokonce posílá dárkové koše v naději, že přilákají pozornost hvězdy právě ke svému výrobku.

Některé tyto nabídky jsou dokonce zadarmo. Pokud si totiž hvězda vezme na slavnost právě jejich produkt, vydělají na tom mnohem více, protože o všem se mluví, vše se v médiích důkladně probere.