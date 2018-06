VIDEO: Ivetin pláč, málo sexu s Vondráčkem. TV Pětka zahájila vysílání

"Jsem nová tvář TV Pětka, i když je to silné slovo. Mám tam svůj pořad Nic není nemožné. Rád dělám pořady, které jsou zábavné a není v nich násilí a krev a zbytečně moc sexu. To mi vyhovuje," řekl iDNES.cz Petr Vondráček, který po působení na České televizi, Nově, Primě a Barrandově kotví už v páté televizi.

Obdobně je na tom Štěpánka Duchková, která do Pětky nastoupila po předchozí zpravodajské praxi, výrazně budované především na Primě.



"Na Pětce moderuji pořad Na zdraví, který je o zdraví. I když to nejsou zprávy a politika, tohle téma je mi velmi blízké," podotkla moderátorka.

Slavnostní start vysílání zasadila TV Pětka do Malostranské besedy v Praze, kam se vměstnaly stovky pozvaných hostů. Dá se říct, že si každý přišel na své. První patro bylo vyhrazeno pro hudební produkci, ve druhém se zase promítaly první minuty vysílání. Pod střechu se zase mohli schovat ti, kteří dali přednost komornější náladě, vínu a jazzu.

Vše osobně kontroloval i generální ředitel stanice Marek Vítek, kterého důvěrně znají i diváci TV Nova. Vítek tu kdysi působil jako televizní reportér.

"Televize Pětka by měla být televize, která se věnuje původní české zábavě. To je naše základní zadání pro programového ředitele a všechny, co tvoří program. V tuto chvíli máme 34 původních českých formátů, které budeme vyrábět a každý týden divákům pouštět," svěřil Vítek, který slíbil, že česká zábava nebude přerušována žádnými zahraničními pořady.



Večírek ke startu TV Pětka - Pavlína Wolfová a Petr Vondráček

I to je důvod, proč TV Pětka angažovala všechny volné tváře na trhu. V moderátorském týmu tak budou i Mahulena Bočanová, Zdeněk Izer, Iveta Bartošová, Kateřina Kristelová či Markéta Hrubešová.

Ruku k dílu přidá i novinářka MF DNES a moderátorka Pavlína Wolfová, která se s diváky bude dělit o zprávy, "které mají koule" (symbolicky podle názvu televize).

"Když začneme v roce 1953, když začínala vysílat Československá televize ze studia A a vzniklo Áčko, tak tam byly moje začátky. Dnes stojíme na počátku něčeho, co je podle mě punk. Od této mise si slibuji hlavně legraci a zábavu, to je asi to hlavní," uvedla Wolfová.

"Pětce bych popřál, aby ostatní konkurenční televize nemusely angažovat na stará kolena Pepu Melena, aby zpíval protestní song Né, pětku ne," doplnil kolegyni Petr Vondráček. "Pevné nervy a z pekla štěstí," shrnul pak muzikant Felix Slováček.

VIDEO: Bartošová má realityshow. V upoutávce pláče Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vysílání TV Pětka odstartovalo 15. října 2012 úderem dvacáté hodiny mediálně nejvděčnější osobou - Ivetou Bartošovou, která na nové stanici odkrývá převážně se slzami v očích soukromí ve vlastní reality show.