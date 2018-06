TV Barrandov zpívala i zraněná Vaňková, Bartošovou nepozvali

O hudební úvod se postarali Helena Vondráčková, Josef Vojtek, Pavel Vítek či Šárka Vaňková, kteří zazpívali nejznámější muzikálové písničky. - čtěte Nová televize začala postaru, k objevům patřil moderátor Knor

Šárka, která se proslavila právě díky pořadu SuperStar, na sebe strhla nemalou pozornost. Může za to sádra na její ruce. "Při jedné zkoušce v divadle jsem bohužel upadla tak nešťastně, že jsem si zlomila ruku. V sádře ji budu mít ještě pár dnů, ale dá se s ní žít," řekla iDNES.cz Vaňková.

Ta se na after party věnovala především kolegyni Martině Balogové, s níž se nějaký čas neviděla. Může za to fakt, že se bývalá finalistka SuperStar stáhla do ústraní, především kvůli dvouletému synu Pepovi, kterého vychovává s partnerem v Ústí nad Labem. Do Prahy tak Balogová jezdí pouze občas a navíc pracovně.



Šárka Vaňková

Obě dámy si velkolepou show skutečně užily. I proto, že si mohly zazpívat závěrečný song Show Must Go On, který pro TV Barrandov složili Roman Šandor a Gábina Osvaldová.



Ze Slovenska si TV Barrandov pozvala skupinu No Name či Janu Kirschner

Největšími hvězdami večera však byla především Helena Vondráčková, Lucie Bílá, Hana Zagorová a Karel Gott, který navíc měl jeden z nejdelších proslovů, v němž televizi popřál především spokojené diváky a dobré výsledky.



Jiří Adamec a Lucie Bílá

Na zahajovací party se z předních hudebních hvězd neobjevila snad jen Iveta Bartošová, která je podle zákulisních informací nespolehlivá, a tak pozvánku na přímý přenos ani nedostala. Vedení televize ale popřelo, že by Bartošová měla úplný zákaz vstupu na obrazovku. "Ivetě jistě dáme prostor v jiném pořadu TV Barrandov," řekl iDNES.cz marketingový šéf televize Janis Sidovský.



Josef Carda a Jitka Asterová

Průvodci show Karneval na Barrandově se stala Zuzana Bubílková a dosud neznámý bavič Miloš Knor. V živém vysílání pak televizi přáli i Jan Saudek, Petr Novotný, Petr Nárožný, Jan Čenský či nová dvojice Josef Carda a Jitka Asterová.